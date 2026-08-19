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Burckhardt Compression baut bis zu 220 Stellen ab

Winterthurer Unternehmen Burckhardt Compression baut bis zu 220 Stellen ab

19.08.2026, 07:4919.08.2026, 08:17

Das Schweizer Unternehmen Burckhardt Compression plant, bis zu 220 Stellen abzubauen. Dies kündigte der Kompressorenhersteller in einer Mitteilung am Mittwoch an. Betroffen wären auch rund 150 Stellen in Winterthur, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Die anderen 70 Stellen sind an internationalen Standorten.

Das Logo der Burckhardt Compression AG am Hauptsitz in Winterthur, aufgenommen am Mittwoch, 22. Juni 2022 in Winterthur. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Das Logo von Burckhardt Compression am Hauptsitz in Winterthur.Bild: KEYSTONE

«Die heute angekündigten Massnahmen sind notwendig, um die Wettbewerbsfähigkeit und den nachhaltigen Erfolg von Burckhardt Compression sicherzustellen», wird CEO Fabrice Billard in der Mitteilung zitiert. Man sei sich bewusst, dass dies mit Unsicherheit für potentiell betroffene Personen und Angehörige verbunden sei. Man wolle deshalb den Konsultationsprozess offen und konstruktiv führen und die Vorschläge der Arbeitnehmervertretung sorgfältig prüfen.

Burckhardt Compression erhofft sich gemäss der Mitteilung, mit einer Restrukturierung die Organisationsstruktur zu vereinfachen, gewisse Funktionen zu bündeln und Geschäftsprozesse zu optimieren. Mit dem Stellenabbau sollen Kosten von rund 20 Millionen pro Jahr eingespart werden. Die Umsetzung erfordert im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 eine einmalige Investition von 3 Millionen Franken.

Das definitive Ausmass der neuen Massnahmen soll Mitte September nach Abschluss des Konsultationsverfahrens mit der Arbeitnehmervertretung in der Schweiz festgelegt werden. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 3300 Personen, davon rund 1000 in Winterthur. Bereits im November hatte das Unternehmen Stellen abgebaut, im Januar war die Zahl der damals betroffenen Stellen in Winterthur auf 68 konkretisiert worden. Insgesamt ist Burckhardt Compression in über 80 Ländern tätig. (dab)

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