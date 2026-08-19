recht sonnig24°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Weiter Fachkräftemangel in der Zentralschweiz – diese Experten fehlen

Weiter Fachkräftemangel in der Zentralschweiz – diese Jobs sind besonders gesucht

In der Zentralschweiz fehlen in den Gesundheits- und Elektroberufen die Fachkräfte. Dies hat eine Erhebung der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) ergeben.
19.08.2026, 10:3219.08.2026, 10:33

Wegen der demografischen Entwicklung dürfte die Situation angespannt bleiben.

Ein Elektriker bei der Arbeit fuer die Umstellung von einem Gasherd, Trennung vom Gasnetz und den Wechsel auf einen elektronischen Herd, aufgenommen am Mittwoch, 12. Juni 2024 in Zuerich. Die Stadt Zu ...
Ein Elektroinstallateur bei der Arbeit. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Die IHZ hat zusammen mit dem Amt für Wirtschaft des Kantons Zürich in hundert Berufen die Rekrutierungssituation angeschaut und miteinander verglichen, wie sie am Mittwoch mitteilte. «Trotz konjunktureller Abkühlung bleibt der Fachkräftemangel bestehen», lautete das Fazit der Untersuchung.

Am meisten gesucht sind gemäss der Studie in der Zentralschweiz Ärztinnen und Ärzte. Auch weitere akademische und nichtakademische Fachleute aus der Gesundheitsbranche finden sich unter den zehn Berufen mit dem grössten Fachkräftemangel.

Häufung von Elektroberufen

Auffällig sei aber auch die Häufung von Elektroberufen in den ersten zehn Plätzen der Rangliste, teilte die IHZ mit. Sie nannte Elektroinstallateure, Installateure für Elektronik und Kommunikationstechnik, Telekommunikations- und Rundfunktechniker, aber auch material- und ingenieurtechnische Fachkräfte.

Einen relativ grossen Fachkräftemangel gibt es in der Zentralschweiz ferner bei den präzisions- und kunsthandwerklichen Berufen, dies im Gegensatz zur Gesamtschweiz. Auf der anderen Seite hätten es Verkaufskräfte in der Zentralschweiz bei der Stellensuche schwerer als im Schweizer Durchschnitt, hiess es in der Studie.

Industrie verliert Arbeitsplätze

2025 seien in der Zentralschweiz rund 500 Arbeitsplätze in der Industrie verloren gegangen, erklärte die IHZ weiter. Der Fachkräftemangel habe sich aber nicht entspannt.

Als Grund sieht die IHZ, dass nun die geburtenstarken Jahrgänge in Pension gehen. Damit würden mehr Fachkräfte aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden als neue wieder eintreten.

Viele Berufe mit ausgeprägtem Fachkräftemangel sind solche, die noch immer von Frauen oder von Männern dominiert werden. Wer die Attraktivität für das jeweils andere Geschlecht erhöhe, könne sein Arbeitskräftepotenzial verdoppeln, hiess es in der Studie. (sda)

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Benzinpreise in der Schweiz steigen weiter
Tanken ist in der Schweiz schon wieder teurer geworden. In knapp einer Woche haben die Treibstoffpreise um 1,5 Prozent zugelegt.
Der Durchschnittspreis für einen Liter Bleifrei 95 liegt laut am Freitag publizierten Angaben des Touring Club Schweiz (TCS) neu bei 1.97 Franken nach 1.94 Franken am vergangenen Samstag. Bleifrei 98 verteuerte sich in dieser Zeit auf 2.08 Franken von 2.05 Franken. Diesel kostet im Schnitt sogar 2.22 Franken je Liter, nach zuvor 2.14 Franken.
Zur Story