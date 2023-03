Wirtschafts-News

«Crypto Vreneli»: Gold-Vreneli mit Chip kommt auf den Markt

Bild: Pd

Das Gold-Vreneli wird digital. Lanciert wird das «Crypto Vreneli» vom Schweizer Ableger des österreichischen Edelmetallhändlers Philoro.

In der berühmten Goldmünze soll damit die physische mit der digitalen Anlageklasse verschmelzen, wie Philoro am Donnerstag mitteilte. Das neue Vreneli besteht aus 31.1 Gramm Gold, ist aber auch mit einem NFC-Chip versehen. Dadurch kann man via entsprechender Handy-App zum digitalen Vermögenswert der Goldmünze gelangen. Dieser sei unveränderlich und nicht austauschbar.

Die Einzigartigkeit jedes einzelnen «Crypto Vreneli» manifestiert sich in der digitalen Welt in einer «Pixel-Art-Grafik». Diese ist dem klassische Vreneli-Motiv in vielfältigen Abwandlungen nachempfunden, wie es weiter heisst.

Die Idee dabei ist, dass der künftige Besitzer des mit Chip versehrten Gold-Vreneli von einem Mehrwert im Sinne eines sogenannten «Unlockable Content» profitiert. Damit wird das aus der Krypto-Welt bekannte Prinzip eines sogenannten Non-Fungible Token (NFT) genutzt. Sprich: Das neue Gold-Vreneli soll auch im Netz fälschungssicher sein.

Ein physischer Wert wird also mit einem digitalen verknüpft. Das «Crypt Vreneli» ist den Angaben zufolge somit die weltweit erste «phygitale» Münze. Das in jüngster Zeit aufgekommene Kunstwort setzt sich auch den englischen Begriffen «physical» und «digital» zusammen. (aeg/sda/awp)