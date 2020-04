Wann eine Anlage in Gold sinnvoll sein kann und wie du es anpackst

Dieses Webinar (Min. 21) zeigt den Vergleich: eine Anlage in Gold vs. ein gemischtes Portfolio mit 60% US Equities, 30% US Aggregate Bonds und 10% Gold.



Das Gold hat in diesem Beispiel von 1990–2019 10% Rendite gemacht, das gemischte Portfolio im gleichen Zeitraum 16%. Zudem waren die Schwankungen des gemischten Portfolios tiefer und das Risiko-Rendite-Verhältnis besser.