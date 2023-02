Brasilien zerschlägt Millionen-Unternehmen, das illegales Gold in die Schweiz exportierte

In Brasilien konmte die Polizei in Zusammenarbeit mit der Bundesstaatsanwaltschaft ein millionenschweres Unternehmen zerschlagen, das Gold aus illegalem Bergbau exportierte.

Die Bundespolizei konnte 2 Milliarden Reais (356 Millionen Schweizer Franken) beschlagnahmen, die aus dem Verkauf von Gold aus illegalem Bergbau im Amazonasgebiet stammen.

Ein Bergmann zeigt Gold, das er in Brasilien illegal abgebaut hat, 7. Februar 2023. Bild: keystone

In einer Erklärung gab die Polizei bekannt, dass die goldexportierende Organisation ein Unternehmen mit Sitz in den USA angegeben hätte, um ihre Geschäfte legitim erscheinen zu lassen. Es handle sich paradoxerweise um ein Unternehmen, das den Export von illegal gewonnenen Gold überwache – unter anderem nach Italien, Hongkong, in die Vereinigte Arabische Emirate und in die Schweiz.

Die Aufdeckung zeigt, dass der Goldhandel der Schweiz nicht immer sauber ist. Durch kriminelle Machenschaften wird dreckiges Gold trotz Bemühungen noch immer in die ganze Welt exportiert.

Schweiz – die Drehscheibe des globalen Goldgeschäfts

Die Schweiz spielt beim internationalen Goldhandel eine bedeutende Rolle ein – sowohl beim Import als auch beim Re-Export. Dies, obwohl die letzte Goldmine im Tessiner Dörfchen Sessa vor über 60 Jahren – im Jahr 1961 – geschlossen wurde.

Heute wird hierzulande bis zu 70 Prozent des weltweiten Goldes verarbeitet. Vier von den sechs grössten und bedeutendsten Raffinerien liegen in der Schweiz, drei davon im Tessin. Zu den Abnehmern des Goldes zählt neben der Uhren- und Schmuckindustrie, Zentralbanken, Technologieunternehmen sowie Privatanleger.

Einer der wichtigsten Goldpartner ist: Brasilien. Gemäss brasilianischer Exportstatistik ist die Schweiz viertgrösste Importeurin von brasilianischem Gold. Im Jahr davor zählte die Schweiz nach Kanada zur zweitgrössten Importeurin.



Amazonas – der riesige Goldschatz

Die goldenen Schätze liegen in Brasilien unter der Erde und in den Flüssen des Amazonas. Der Goldabbau ist lukrativ – nicht aber für die Umwelt und die Arbeiter. Im Schlamm – in den sogenannten Goldgräben – suchen illegale Goldgräber nach Goldstaub. Oft werden bei der Suche giftige Stoffe, wie etwa Quecksilber eingesetzt, um Gold aus der Erde zu lösen.

Schiffe von illegalen Goldgräbern reihen sich auf dem Fluss Madeira, einem Nebenfluss des Amazonas aneinander, 25. November 2021.

bild: keystone

Illegale Goldgräber auf einem Transporter im Madeira-Fluss. Bild: AP

Der gefährliche Stoff hat fatale Folgen für die Umwelt, die Tiere sowie für die Menschen – er verschmutzt die Böden und das Wasser und beeinträchtigt die Landwirtschaft, Fischerei sowie das Leben der indigenen Bevölkerung. Zahlreiche Yanomami, die im Regenwald leben, sind in Folge von Unterernährung gestorben. Quecksilbervergiftungen führen zudem zu schlimmen Gesundheitsproblemen, wie etwa chronischen Schäden an Organen oder des Nervensystems sowie Hirnschäden bei Ungeborenen.

Auf dem Rücken eines indigenen Mannes steht in roter Farbe auf Portugiesisch: «Bergbau tötet». Bild: AP

Die Bergarbeiter machen Gold zu Geld – und leben trotzdem an der Armutsgrenze. Wie der Spiegel berichtet, gewinnen die illegalen Arbeiter rund 60 Kilogramm Gold pro Monat – auf dem Weltmarkt sind solche Mengen Millionen wert.

Umweltaktivisten vs. Bolsonaro

Zu den «Garimpeiros» – den illegalen Bergbauern – zählte einst auch der Vater des ehemaligen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. Er tolerierte den illegalen Goldabbau in indigenen Gebieten – und wollte den Goldbau kurz vor seiner Abwahl weiter ausbauen. Die Hilferufe der Yanomami ignorierte er. Die Wut auf Bolsonaros Umweltpolitik entzündete sich jeweils auf den Strassen Brasiliens.

Ohnehin zeichnete sein Amtseintritt den Beginn einer Abwärtsspirale der Umweltpolitik – besonders die Abholzung erreichte Rekordwerte. Dies ausgerechnet im Amazonas-Regenwald, einem Gebiet, das als sogenanntes Kippelement gilt, welches das Weltklima aus dem Gleichgewicht bringen kann.

Die Untersuchungen der Polizei begannen noch unter der Führung Bolsonaros im Jahr 2021.

Im Oktober letzten Jahres fanden in Brasilien Neuwahlen statt. Lula da Silva konnte sich gegen Bolsonaro durchsetzen. Er versprach, den Umwelt- und Klimaschutz zu stärken.