Schweizer Nutzfahrzeugmarkt legt im ersten Halbjahr deutlich zu

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Der Schweizer Markt für neue Nutzfahrzeuge hat sich im ersten Halbjahr 2026 deutlich erholt. Viele Unternehmen hätten trotz der wirtschaftlichen Unsicherheit in die Erneuerung ihres Fuhrparks investiert, schreibt der Importverband Auto Schweiz in einer Mitteilung vom Dienstag. Jeder vierte neu zugelassene schwere Lastwagen war elektrisch unterwegs.

Von Januar bis Ende Juni 2026 wurden 19'597 leichte und schwere Sachen- sowie Personentransportfahrzeuge in Verkehr gesetzt, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Das entsprach einem Plus von 5,4 Prozent gegenüber der Vergleichsperiode 2025. Vor allem bei den schweren Nutzfahrzeugen über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht (+9,2 Prozent) legten die Zahl der Neuimmatrikulationen deutlich zu.

Mehr Neuimmatrikulationen gab es aber auch bei den Fahrzeugen zum Personentransport (+4,2 Prozent) – wie Wohnmobile, Kleinbusse, Cars und Busse – sowie bei den leichten Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht (+5,1 Prozent). Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) investierten zwar weiter vorsichtig und ersetzten ihre Fahrzeugflotten später als geplant, allerdings habe sich im Verlauf des zweiten Quartals eine gewisse Kompensation der Rückgänge vorausgehender Quartale gezeigt.

Der Anteil der reinelektrischen Fahrzeuge (BEV) bei den schweren Nutzfahrzeugen über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht lag in den ersten sechs Monaten 2026 bei 26,3 Prozent. Eine grosse Nachfrage in diesem Bereich gebe es insbesondere in der Gewichtsklasse ab 18 Tonnen, dies aufgrund des bisherigen Fördersystems. Bei den leichten Nutzfahrzeugen, den Lieferwagen und leichten Sattelschleppern bis 3,5 Tonnen Gesamtgewicht, beträgt der Marktanteil dagegen lediglich 13,9 Prozent. (sda/awp)