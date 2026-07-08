US-Senator Mitch McConnell. Bild: keystone

Rätselraten um Gesundheitszustand von US-Senator Mitch McConnell

Wie geht es Mitch McConnell? Das fragen sich in den USA derzeit viele Menschen. Der US-Senator soll seit Wochen im Krankenhaus liegen. Näheres ist nicht bekannt.

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Ein vierwöchiger Krankenhausaufenthalt des 84-jährigen Republikaners hat in Washington Spekulationen genährt, das Kongress-Urgestein sei unheilbar krank. Ein Sprecher erklärte am Dienstag auf Anfrage, McConnell sei «dankbar für die grosse Welle der Unterstützung, die ihm während seiner weiteren Genesung im Krankenhaus zuteil wird».

Die Polit-Aktivistin Laura Loomer, die Präsident Donald Trump nahesteht, hatte die Gerüchteküche angeheizt. Sie schrieb am Montag im Onlinedienst X, sie habe aus dem Weissen Haus erfahren, dass McConnell «hirntot» sei. «Er kommt nicht zurück», zitierte sie die ungenannte Quelle.

Der Publizist und frühere McConnell-Berater Scott Jennings schrieb dagegen nach Loomers Post auf X, er habe mit dem Senator fast 20 Minuten gesprochen und aktuelle politische Themen diskutiert. «Ich habe ihm gesagt, dass wir ihn so schnell wie möglich wieder bei der Arbeit sehen wollen», fügte Jennings hinzu.

Trump dringt auf Verabschiedung eines Gesetzes

McConnell war am 14. Juni ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sein Büro erklärte dazu lediglich, der Senator erhalte eine «ausgezeichnete Versorgung». Medien berichteten, Rettungskräfte seien wegen einer bewusstlosen Person zu McConnells Adresse gerufen worden, es seien Massnahmen zur Wiederbelebung eingeleitet worden. Bestätigt wurden die Angaben nicht.

«Viele von uns äussern sich nicht zu Mitch McConnells Gesundheitszustand, weil wir nichts über seinen Zustand wissen», schrieb der republikanische Senator Mike Lee auf X. Der Senat ist derzeit in der Sitzungspause, soll aber ab Montag wieder tagen. Die Republikaner haben in der Kongresskammer nur eine knappe Mehrheit von 53 zu 47 Sitzen. Trump dringt unter anderem auf die Verabschiedung eines umstrittenes Wahlgesetzes.

McConnell zählte jahrzehntelang zu den einflussreichsten Republikanern im Kongress. Der Politiker aus dem Bundesstaat Kentucky gehört dem Senat bereits seit 1985 an. Seit 2007 war er zunächst Minderheitsführer seiner Partei, zwischen 2015 und 2021 erreichte er dann sein Karriereziel und wurde Mehrheitsführer des Senats.

Trump über McConnell: «Übler Typ»

Trump machte nach seinem erneuten Amtsantritt vor rund 18 Monaten den Senator John Thune zum neuen Mehrheitsführer. McConnell kündigte an, Anfang 2027 in den Ruhestand gehen zu wollen.

In Trumps erster Amtszeit hatte McConnell mit dem Präsidenten paktiert und zusammen mit ihm eine konservative Agenda umgesetzt. Nach Trumps Wahlniederlage 2020 distanzierte sich der Senator dann von dessen Betrugsbehauptungen und machte den Rechtspopulisten für die Kapitol-Erstürmung vom 6. Januar 2021 verantwortlich.

Nach Trumps erneuter Vereidigung vor rund anderthalb Jahren trat McConnell zunehmend als innerparteilicher Widersacher auf. So verweigerte er dem umstrittenen Verteidigungsminister Pete Hegseth und anderen Kabinettsmitgliedern seine Stimme. Trump beschimpfte ihn als «üblen Typen», der «miserabel in seinem Job» als Top-Republikaner im Senat gewesen sei.