Roche-Chef Schwan verteidigt Geschäfte in Russland

Zudem erklärte Schwan, dass Roche in Russland 800 Mitarbeitende im Vertrieb habe, «aber wir betreiben keine Produktionsstätten.» Die Preise für russische Medikamente sind in Rubel festgesetzt. Das sei ein Verlustgeschäft für Roche, gibt Schwan zu: «Wir verlieren im Moment in Russland Geld.»

Namhafte westliche Grosskonzerne wie Nestlé und Coca-Cola haben ihre Geschäfte in Russland stark reduziert oder ganz eingestellt. Der Basler Pharmakonzern Roche geschäftet aber weiterhin im Land. In einem Interview mit den Tamedia-Zeitungen vom Dienstag verteidigt CEO Severin Schwan das Vorgehen: «Wir können doch nicht einfach den russischen Patienten lebensrettende Krebsmedikamente vorenthalten».

Kasachstan deutet Abrücken von Russland an

Bisher galt Kasachstan als langjähriger Verbündeter Russlands. Angesichts des Krieges in der Ukraine könnte sich das Land nun aber von Präsident Wladimir Putin distanzieren – und Geschäfte mit dem Westen machen.

Der langjährige Verbündete Kasachstan deutet ein Abrücken von Russland an. «Wenn es einen neuen Eisernen Vorhang gibt, wollen wir nicht dahinter sein», sagte Vize-Aussenminister Roman Vassilenko auch mit Blick auf westliche Sanktionen der Zeitung «Welt». Er rief westliche Investoren auf, das Geschäft in das an fossilen Energiestoffen reiche Land in Zentralasien zu verlagern.