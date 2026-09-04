Coop wechselt Leiter von Interdiscount per sofort aus

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Coop wechselt den Leiter von Interdiscount aus: Der bisherige Chef der Elektronikkette geht nach 16 Jahren an der Spitze und verlässt die Coop-Gruppe Ende Monat nach einem Vierteljahrhundert. Zu seinem Nachfolger hat Coop Constantin Hilt ernannt, der sein Amt per sofort am Samstag übernimmt.

Pierre Wenger wird die Coop-Gruppe verlassen. Bild: ch media

Grund für den Führungswechsel sei, dass Coop die operative Führung von Interdiscount nach einer «intensiven und erfolgreichen Phase der Transformation und Weiterentwicklung» neu ausrichten wolle, teilte der Detailhandelskonzern am Freitag in einem Communiqué mit. «Pierre Wenger wird die Coop-Gruppe im gegenseitigen Einvernehmen Ende September verlassen.»

Wenger habe Interdiscount erfolgreich durch die tiefgreifenden Veränderungen des Elektronikhandels geführt. «Unter seiner Leitung wurden die digitale Transformation und die Omnichannel-Ausrichtung konsequent vorangetrieben, Microspot.ch erfolgreich integriert und ein profitables Onlinegeschäft aufgebaut», schrieb Coop.

In den vergangenen drei Jahren habe Interdiscount kontinuierlich Marktanteile gewonnen und seine Rentabilität verbessert. «Mit bedeutenden Investitionen in Logistik, Technologie und Organisation wurden wichtige Grundlagen für die weitere Entwicklung des Unternehmens geschaffen», lobte Coop den scheidenden Interdiscount-Chef.

Onlinespezialist als Nachfolger

Sein Nachfolger Constantin Hilt ist heutiger Projektleiter Omnichannel. Er trat vor 18 Jahren als Trainee im Verkauf und in der Beschaffung bei Interdiscount in die Coop-Gruppe ein. In der Folge übernahm er verschiedene Fach- und Führungsfunktionen. Er war Mitglied der Divisionsleitung von Interdiscount und Microspot.

Er verliess die Coop-Gruppe im Jahr 2018 und war dann in verschiedenen unternehmerischen Funktionen tätig. In diesem Jahr kehrte Hilt wieder zu Coop als Projektleiter Omnichannel zurück. In dieser war er für die Weiterentwicklung übergreifender Handels- und Verkaufsthemen verantwortlich.

Per 5. September 2026 wird Constantin Hilt nun zum neuen Leiter des Fachformates Interdiscount befördert. Mit seiner ausgewiesenen Expertise und seiner reichen Erfahrung im Omnichannel-Retail werde er den Heim- und Unterhaltungselektronikhandel weiterentwickeln, schrieb Coop. (hkl/sda/awp)