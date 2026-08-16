Am 11. August 2026 ist es in einer Coop-Filiale in Wiedlisbach zu einem Brand gekommen – jetzt brennt es dort wohl erneut. (Archivbild) Bild: Kantonspolizei Bern

Polizeirapport

Erneuter Brand in ausgebrannter Coop-Filiale in Wiedlisbach BE

Nur wenige Tage nach dem Brand in der Coop-Filiale in Wiedlisbach im Kanton Bern gab es dort am Samstagabend erneut ein Feuer, wie 20 Minuten unter Berufung auf die Kantonspolizei Bern berichtet.

Laut aktuellem Kenntnisstand bestehen Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich entfacht worden sein könnte, sagt eine Mediensprecherin gegenüber dem Onlineportal. Einen Zusammenhang mit dem Brand vom 11. August könne man nach bisherigen Erkenntnissen jedoch ausschliessen.

Die Coop-Filiale war am Dienstagabend niedergebrannt. Es kamen keine Personen zu Schaden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.

(hkl)

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