Polizeirapport
Erneuter Brand in ausgebrannter Coop-Filiale in Wiedlisbach BE
Nur wenige Tage nach dem Brand in der Coop-Filiale in Wiedlisbach im Kanton Bern gab es dort am Samstagabend erneut ein Feuer, wie 20 Minuten unter Berufung auf die Kantonspolizei Bern berichtet.
Laut aktuellem Kenntnisstand bestehen Hinweise darauf, dass das Feuer vorsätzlich entfacht worden sein könnte, sagt eine Mediensprecherin gegenüber dem Onlineportal. Einen Zusammenhang mit dem Brand vom 11. August könne man nach bisherigen Erkenntnissen jedoch ausschliessen.
Die Coop-Filiale war am Dienstagabend niedergebrannt. Es kamen keine Personen zu Schaden, wie die Kantonspolizei Bern mitteilte.
(hkl)
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