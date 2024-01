Swatch steigert 2023 Umsatz und Gewinn

Im Ausblick gibt sich Swatch für den weiteren Geschäftsverlauf zuversichtlich. Die Wachstumschancen für 2024 seien gross, insbesondere im unteren und mittleren Preissegment. Die Entwicklung der Währungssituation werde das Resultat des Konzerns, aufgrund ihrer starken industriellen Basis in der Schweiz, weiter beeinflussen, so die Mitteilung. (sda/awp)

Den Aktionären will Swatch eine Dividende in Höhe von 6,50 Franken je Titel bezahlen, wie es weiter heisst. Im vergangenen Jahr lag die Dividende bei 6,00 Franken je Inhaberaktie.

Der Umsatz stieg 2023 um 5.2 Prozent auf 7,89 Milliarden Franken, wie Swatch am Dienstag mitteilte. Um Währungseinflüsse bereinigt nahmen die Verkäufe gar um 12,6 Prozent zu. Analysten hatten mit einem organischen Wachstum in dieser Grössenordnung gerechnet.

Die Swatch Group hat im vergangenen Jahr den Umsatz gesteigert und mehr verdient. Der Uhrenkonzern will auch im neuen Jahr weiter zulegen und bietet den Aktionärinnen und Aktionären ein höhere Dividende zur Auszahlung an.

Warum ausgerechnet China das Klimaproblem lösen wird

China investiert mehr in nachhaltige Energie als alle anderen Länder zusammen.

Die News aus dem Reich der Mitte sind derzeit auf der schlechten Seite. Chinas Bevölkerung ist um zwei Millionen Menschen geschrumpft, die Wirtschaft serbelt, an den Finanzmärkten herrscht Tristesse und die Wahlen in Taiwan waren eine Ohrfeige an die Adresse von Peking. Ist das Wirtschaftswunder vorbei? Versinkt China in einer gewaltigen «Falle der mittleren Einkommen», wie es in der Ökonomie heisst?