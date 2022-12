Online löst TV als meinungsmächtigste Mediengattung ab

Wirtschafts-News

Online (also watson 👋) löst TV als meinungsmächtigste Mediengattung ab

News werden vor allem Online konsumiert. bild: watson

Online-Medien haben im Jahr 2021 einer Studie zufolge in der Schweiz erstmals das Fernsehen als meinungsmächtigste Mediengattung abgelöst. Viele regionale Marken werden demnach immer stärker online statt in Print genutzt.

Aber auch reine Onlinemarken wie etwa das Newsportal Watson.ch (das sind wir, hallo!) und die Online-Angebote der SRG gewinnen für die Meinungsbildung an Bedeutung, wie es in dem am Dienstag veröffentlichten Medienmonitor Schweiz 2021 von Publicom im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation (Bakom) hiess.

Bei der Bedeutung für die Meinungsbildung rutschten Print-Titel noch hinter Radio und Social Media ans Ende des Gattungsrankings ab. Die jährliche Studie untersuchte unter anderem die Bedeutung von 172 Schweizer Medienmarken und 10 Konzernen. (aeg/sda)