Video: watson/nico bernasconi, nico franzoni

Puffbesitzer

Der Chef zeigt das watson-Puff – und entdeckt Sachen, die er selbst nicht kannte

Aufgeräumte Wohnungen und blitzblanke Küchen kennen wir aus Sendungen wie «Ding Dong» oder «Mini Chuchi, dini Chuchi» bestens. Aufräumen, wenn ein TV-Team vorbeikommt, macht ja Sinn, widerspiegelt aber kaum den Alltag in unseren vier Wänden. Wo geht man also hin, wenn man einen echten Einblick in die Welt der Mieterinnen und Mieter erhalten will ...? Genau, in den Keller.

In dieser Folge zeigt uns der Chef das watson-Puff. Der Keller ist jedoch viel mehr als ein Abstellraum für allerlei Kuriositäten, viel mehr dient er als «Regenerationsraum» für seine Angestellten. Film ab:

Video: watson/nico bernasconi, nico franzoni

Auch sehenswert:

Nico zeigt sein Puff – und wird fortan gecancelt Video: watson/nico franzoni, nico bernasconi

Lara zeigt ihr Puff – ihrem Freund wird das nicht gefallen Video: watson