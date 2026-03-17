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Nachtzug Brüssel–Mailand hält in Zürich – Ticketverkauf startet heute

Nachtzug Brüssel Mailand durch die Schweiz
So sieht ein Abteil im Nachtzug aus.Bild: European Sleeper

Neuer Nachtzug Brüssel–Mailand hält in Zürich – Ticketverkauf startet heute

17.03.2026, 07:5717.03.2026, 07:57

Ab September 2026 hält ein neuer Nachtzug der privaten Betreiberin European Sleeper erstmals in Zürich. Die Verbindung Brüssel–Köln–Zürich–Mailand startet offiziell am 9. September 2026, der Ticketverkauf beginnt aber bereits am morgigen Dienstag, 17. März 2026.

Ursprünglich war der Starttermin für den 18. Juni 2026 vorgesehen, dieser musste aber verschoben werden. Grund dafür sind umfangreiche Bauarbeiten in Deutschland im Sommer 2026 sowie das aufwendige Zulassungsverfahren in der Schweiz.

Streckenführung und Fahrplan

In der Schweiz fährt der Nachtzug zunächst über Zürich und die Gotthardstrecke, da die ursprünglich geplante Route über den Simplonpass bis 2027 nicht befahrbar ist. Auf der Strecke hat der Zug zudem Schweizer Halte in Arth-Goldau, Göschenen, Bellinzona, Lugano und Chiasso.

In Italien hält der Zug neben Mailand auch in Como. In Deutschland hält der Zug neben Köln auch in Aachen, in Belgien zudem noch in Lüttich.

nachtzug brüssel-mailand start 9. september 2026, tickets ab 17. märz 2026, https://www.europeansleeper.eu/night-train-brussels-milan
Die Strecke Brüssel–Mailand von European Sleeper.Bild: european sleeper

Die Abfahrten ab Brüssel nach Mailand erfolgen montags, donnerstags und samstags jeweils am Abend, die Ankunft in Zürich und Mailand ist jeweils am folgenden Morgen vorgesehen. In Zürich um 6.42 Uhr, in Mailand um 11.30 Uhr.

Die Rückfahrten ab Mailand starten dann jeweils mittwochs, freitags und sonntags um 17.30 Uhr. In Mailand hält der Zug am Bahnhof Porta Garibaldi, sechs Zugminuten entfernt vom Mailänder Hauptbahnhof, Milano Centrale. In Zürich hält der Zug auf der Strecke Mailand–Brüssel um 22.35 Uhr, Ankunft in Brüssel ist dann 11.10 Uhr am Folgetag.

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Der Fahrplan des Nachtzugs Brüssel–Mailand mit Halt in Zürich.Bild: european sleeper

Ab 2027 soll der Nachtzug mit einem Zugabteil erweitert werden, das von Köln aus direkt nach Amsterdam weiterfährt, während der restliche Zug nach Brüssel weiterfährt. Für Reisende aus der Schweiz ändert sich dadurch vorerst aber wenig, da bereits heute Nachtverbindungen bestehen, mit welchen man von Zürich über Köln direkt nach Amsterdam reisen kann.

Ticketverkauf

Tickets sind ab dem 17. März 2026 buchbar. European Sleeper bietet unterschiedliche Kategorien an, von einfachen Sitzplätzen bis zu Abteilen mit Liegeplätzen. Ein Sitzplatz in der günstigsten Kategorie kostet 29.99 Euro pro Person und Strecke. Ein Liegeplatz im Classic-Abteil ist ab 49.99 Euro erhältlich; darin enthalten sind Ticket, Reservierung, Gepäckbeförderung und Bettwäsche.

Blick in eine Kabine des Nachtzuganbieters European Sleeper.
Ein günstiges Abteil in den European-Sleeper-Nachtzügen.Bild: PD

Wer einen Abteilplatz in den Kategorien Comfort Standard oder Comfort Plus wählt, zahlt ab 99.99 Euro beziehungsweise 129.99 Euro, in der höchsten Preis-Kategorie ist das Frühstück inbegriffen. (ear)

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