Nachtzugbetreiber Newrest streicht Stellen in Zürich

Ein Mitarbeiter geht an einem Nightjet Nachtzug der SBB vorbei, aufgenommen anlaesslich der Taufe des Zuges am Donnerstag, 4. Dezember 2025 am Hauptbahnhof in Zuerich. Ab Dezember 2025 verkehren auf d ...
Ein Mitarbeiter geht im Zürcher Hauptbahnhof an einem Nightjet Nachtzug der SBB vorbei.Bild: keystone

11.02.2026, 20:2111.02.2026, 20:21

Beim Nachtzugbetreiber Newrest kommt es am Standort Zürich zu Entlassungen. Bis zu 30 Personen sollen ihre Stellen verlieren. Gewerkschaft des Verkehrspersonals kritisiert dies in einer Medienmitteilung vom Mittwochabend.

Betroffen ist das gesamte Fahrpersonal der Nightjet-Züge des Standorts Zürich, wie die Gewerkschaft schreibt. Sie bestätigt damit teilweise einen Bericht des «Tages-Anzeiger». Newrest betreibe den betroffenen Standort seit 2025 und sei als Vertragspartner der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) für Billetkontrollen und Service in den Nachtzügen verantwortlich.

Vereinbarung mit Gewerkschaft

Im Rahmen der Konsultationspflicht hat die Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) eine Vereinbarung mit Newrest abgeschlossen, wie es heisst. Diese umfasse diverse soziale Massnahmen, darunter eine Abgangsentschädigung von eineinhalb Monatslöhnen, eine verlängerte Kündigungsfrist für Zugführerinnen und Zugschaffner, Unterstützung bei der Stellensuche sowie erhöhte Zulagen.

«Diese finanziellen Entschädigungen sind angesichts der Situation absolut notwendig. Gerade weil viele Betroffene nur kurz angestellt waren und kaum soziale Absicherung haben», wird SEV-Vizepräsidentin Barbara Keller zitiert.

Newrest war für eine sofortige Stellungnahme nicht erreichbar. (sda)

