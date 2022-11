Migros erhöht Löhne und Vergütungen für die Angestellten

Darauf hat sich die Migros mit ihren Sozialpartnern geeinigt. Im neuen ab Januar geltenden Landes-Gesamtarbeitsvertrag werden den Mitarbeitenden den Angaben zufolge zudem mindestens 800 Franken für Migros-Angebote in Klubschulen, dem Fitness- oder Freizeit-Bereich sowie in Form von flexiblen Elternzeitmodellen angeboten.

Mit der Erhöhung der Mindestlöhne will die Migros die am stärksten von der Inflation betroffenen Mitarbeitenden gezielt unterstützen, wie es weiter heisst. Der Mindestlohn für Funktionen ohne vorausgesetzte Berufslehre beläuft sich ab 2024 auf 4200 Franken, jener mit Abschluss einer zweijährigen Berufslehre auf 4300 Franken und nach dreijähriger Lehre auf 4400 Franken.

Ein Teil der höheren Vergütungen wird den Migros-Mitarbeitenden als einmalige Gratifikation in Form von Warengutscheinen zugesprochen. Zudem sollen die Mindest- und Referenzlöhne bis spätestens 2024 um 100 Franken angehoben werden. Und je nach Unternehmen werden Zusatzleistungen wie Beiträge an private Handykosten oder Entlastung bei Krankentaggeldprämien geleistet.

Die Angestellten der Migros erhalten im kommenden Jahr mehr Lohn und höhere Vergütungen. Die Migros werde die Vergütungen in einer Bandbreite von 2.0 bis zu 2.8 Prozent anheben, teilte der Grossverteiler am Dienstag mit. Erhöht werden auch die Mindestlöhne.

Rüstungskäufe: So beflügeln Kompensationsgeschäfte Schweizer Firmen

Gehen Rüstungsaufträge ins Ausland, profitieren Schweizer Betriebe von Gegengeschäften. Zwar führen diese laut einer Studie zu mehr Forschung und Exportdynamik. Sie sind politisch aber umstritten.

In den letzten vier Jahren sind der Schweizer Wirtschaft dank Gegengeschäften für Rüstungsbeschaffungen im Ausland rund eine Milliarde Franken zugeflossen. Dies schreibt das Bundesamt für Rüstung am Montag in einer Mitteilung. Armasuisse beruft sich dabei auf eine beim Forschungsinstitut BAK Economics in Auftrag gegebene Studie.