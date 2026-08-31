Kommission informiert, wie die UBS in Zukunft reguliert werden soll

Kommission informiert, wie die UBS reguliert werden soll – Start der PK verzögert sich

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Mit der Frage, wie stark systemrelevante Grossbanken ihre Beteiligungen im Ausland mit Eigenkapital unterlegen sollen, dürfte sich demnächst der Ständerat befassen. Die zuständige Kommission der kleinen Kammer stellt heute Abend ihre Anträge vor.

Eigentlich sollte die Pressekonferenz um 18.15 starten, nun wurde sie noch einmal um eine halbe Stunde verschoben.

Finanzministerin Karin Keller-Sutter will, dass die UBS stärker reguliert wird. Bild: keystone

Dass nach dem CS-Debakel die Eigenkapitalunterlegung gestärkt werden soll, war in der Kommission nach einer ersten Sitzung Mitte August unbestritten. Die Entscheidung über das Wie vertagte sie dann aber, nicht ohne auf ein Gleichgewicht zwischen Schutzbedürfnis und Wettbewerbsfähigkeit zu pochen.

Von den neuen Regeln betroffen wäre faktisch nur die UBS. Eine Eigenkapital-Unterlegung der Auslandstöchter zu 100 Prozent lehnt sie vehement ab.

(sda/hkl)

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