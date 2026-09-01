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Swiss Life baut bis Ende 2028 600 Stellen ab

Hauptsitzt des Finanzkonzerns Swiss Life in Zürich
Bild: Swiss Life

Swiss Life baut bis Ende 2028 600 Stellen ab

01.09.2026, 07:1901.09.2026, 07:20

Der Lebensversicherer Swiss Life will bis Ende 2028 rund 600 Stellen abbauen. Je rund die Hälfte entfällt auf Swiss Life in der Schweiz und auf Swiss Life Asset Managers vor allem im Ausland, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Ein Grossteil soll über «natürliche Fluktuation» erfolgen. Heute beschäftigt das Unternehmen rund 11'000 Mitarbeitende.

Swiss Life begründet den Schritt in einer Mitteilung vom Dienstag mit dem «profitablen Ausbau des Geschäfts über 2027 hinaus» und der nötigen Effizienzsteigerung auch durch die Möglichkeiten der fortschreitenden Digitalisierung.

Durch selektive Besetzung offener Positionen seien bereits rund 100 Stellen reduziert worden. Weiter 100 Stellen sollen bis Ende 2026 folgen. Die betroffenen Mitarbeitenden würden bei ihrer Neuorientierung unterstützt, heisst es weiter. (sda/awp)

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