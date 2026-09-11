Kauflaune der Schweizer Bevölkerung etwas verhaltener im August

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Schweizerinnen und Schweizer waren im August etwas weniger konsumfreudig als in den Monaten zuvor. Insgesamt blieben die Ausgaben laut dem neuen Postfinance-Konsumindikator aber robust.

Gemäss dem am Freitag veröffentlichten Indikator lagen die Konsumausgaben im August 2026 um 0,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In den Monaten Juni und Juli hatte der Konsumindikator die entsprechenden Werte noch etwas deutlicher übertroffen, auch wegen höherer Reiseausgaben.

Die Ausgaben für Hotels und Mietautos hätten sich nun wieder normalisiert, schreiben die Experten. Allerdings stiegen die Ausgaben für Freizeitartikel wie Computer und Elektronik. Auch die alltäglichen Haushaltsausgaben waren leicht höher, insbesondere bei Autokäufen und -reparaturen sowie bei Lebensmitteln. Hingegen stagnierten die Ausgaben im Bereich «Beauty & Wellness» insgesamt.

Die Postfinance erhebt den monatlichen Konsumindikator anhand anonymisierter Transaktionsdaten ihrer rund 2,4 Millionen Kunden. (dab/sda/awp)