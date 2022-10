«Wir möchten in der Schweiz bleiben»: Uber kündigt ein neues Job-Modell an

Jean-Pascal Aribot leitet das hiesige Geschäft vom US-Online-Taxiunternehmen Uber. Der ehemalige Nestlé-Manager spricht im Interview über die Folgen eines Genfer Gerichtsurteils, die Kritik der Gewerkschaften – und Luxusziele der Kundschaft.

Es war keine einfache Woche für Jean-Pascal Aribot, den Schweizer Chef der Fahrtenplattform Uber. Am Dienstag hatten seine Fahrerinnen und Fahrer in Genf eine Vereinbarung abgelehnt, mit der ausstehende Lohnnachzahlungen geregelt werden sollten. Wie es im Streit in der Westschweiz weitergeht, ist offen. Der 42-Jährige gibt sich im Gespräch in Zürich, wo die US-Firma neben dem Schweizer Hauptsitz in Carouge bei Genf ein zweites Büro unterhält, trotzdem entspannt.