Saisonbereinigt lag die Quote ebenfalls wie im Mai bei 2,4 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. (sda/awp)

Der Nestlé-Chef über ungesundes Essen, illegales Mineralwasser – und Fett-weg-Spritzen

Der Chef des Schweizer Nahrungsmittelmultis, Mark Schneider, verspricht Zucker aus der Kindernahrung zu nehmen, stellt bessere Zahlen in Aussicht und verrät, was er jeden Morgen in seinen Smoothie mischt.

Die Sonne scheint, der See glitzert, die Berge ragen in den blauen Himmel. Der Blick aus dem gläsernen Hauptsitz von Nestlé in Vevey VD sucht seinesgleichen. Doch für den 58-jährigen Konzernchef Mark Schneider schien die Sonne zuletzt nicht immer. Gleich zwei Skandale – Kritik an gezuckerter Babynahrung und illegale Mineralwasserbehandlungen – machten dem grössten Nahrungsmittelhersteller der Welt zu schaffen. Und der Aktienkurs enttäuschte die Anlegerschaft und das Analystenheer. Dennoch gibt sich Schneider im Interview optimistisch.