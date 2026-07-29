sonnig26°
DE | FR
burger
Schweiz
Luftfahrt

Scanner am Flughafen Zürich kommen bei Thermosflaschen an ihre Grenzen

34-Millionen-Scanner am Flughafen Zürich kommen bei Thermosflaschen an ihre Grenzen

29.07.2026, 10:5629.07.2026, 10:56

Seit Ende Juni gelten am Flughafen Zürich gelockerte Flüssigkeitsvorschriften: Dank neuer CT-Scanner, die rund 34 Millionen Franken gekostet haben und die Sicherheitskontrollen beschleunigen sollen, dürfen Flüssigkeiten bis zu zwei Liter im Handgepäck mitgenommen werden. Davor waren nicht mehr als 100 Milliliter Fassungsvermögen erlaubt.

Ein Handegepaek mit einer Wasserflasche liegt in einem Tray vor dem neu eingerichteten CT-Scanner im Sicherheitskontrollgebaeude (SKG) des Flughafen Zuerich. Nach der kompletten Umruestung koennen Pas ...
Die neuen CT-Scanner am Flughafen Zürich.Bild: keystone

Für Thermosflaschen gilt die neue Regel allerdings nicht, wie ein Vorfall zeigt, über den «20 Minuten» berichtet. Eine Mutter musste das warme Wasser für die Babynahrung ihrer 18 Monate alten Tochter wegschütten, weil der Scanner den Inhalt ihrer Thermosflasche nicht zuverlässig erkennen konnte. Eine Sprecherin erklärt gegenüber dem Onlineportal:

«Solche Behälter stellen bei der Sicherheitskontrolle – auch für diese neueste Generation von CT-Scannern – eine besondere Herausforderung dar, da der mehrschichtige Aufbau verhindern kann, dass die neuen Scanner den Inhalt zuverlässig detektieren und die Flüssigkeit zweifelsfrei als unbedenklich identifizieren.»

Thermosflaschen nur ohne Inhalt

Der Flughafen Zürich teilt mit, dass doppelwandige Flaschen wie Isolier- oder Thermosflaschen nur leer durch die Sicherheitskontrolle mitgenommen werden dürfen. Dies entspreche den Vorgaben des Bundesamts für Zivilluftfahrt (Bazl) und der Europäischen Union.

Familien mit Babys und Kleinkindern können ihre Thermoflaschen aber kostenlos im Family Service mit abgekochtem Wasser befüllen. Auch stellen verschiedene Restaurants nach der Sicherheitskontrolle auf Anfrage heisses Wasser für die Zubereitung von Babynahrung zur Verfügung. (cst)

Das könnte dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
22 Dinge (und Leute), die dir am Flughafen begegnen könnten
1 / 24
22 Dinge (und Leute), die dir am Flughafen begegnen könnten
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Possum versteckt sich bei Plüschtieren in Flughafen in Australien
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Der Bruder übernimmt: Basler Confiserie Schiesser ist gerettet
Die insolvente Basler Confiserie Schiesser am Marktplatz bleibt bestehen: Rudolph Schiesser, der Bruder des verstorbenen Inhabers Stephan Schiesser, hat das Traditionshaus übernommen und wird den Betrieb ab September weiterführen.
Zur Story