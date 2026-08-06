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Detailhändler fordern wegen boomendem Onlinehandel Entlastung für Läden

KEYPIX - Menschen mit laufen mit einer Einkaufstasche des Luxus-Warenhaus Globus an der Bahnhofstrasse am Dienstag, 13. Januar 2026 in Zuerich. Die Kette streicht rund einen Drittel der Stellen im Hau ...
Die Leute kaufen immer weniger im stationären Handel ein.Bild: keystone

Onlinehandel boomt – Detailhändler fordern Entlastung für Läden

06.08.2026, 12:1306.08.2026, 12:13

Der Schweizer Detailhandel hat im ersten Halbjahr 2026 leicht zugelegt. Während der Onlinehandel weiter kräftig wuchs, kämpften Kleider-, Möbel- und andere Non-Food-Geschäfte erneut mit sinkenden Umsätzen. Die Branche fordert deshalb politische Entlastungen – darunter flexiblere Ladenöffnungszeiten am Abend und Wochenende.

Der nominale Umsatz des Detailhandels stieg im ersten Halbjahr gegenüber der Vorjahresperiode um 1,2 Prozent, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Auswertung von Debit- und Kreditkartentransaktionen durch den Branchenverband Swiss Retail Federation hervorgeht. Der Onlinehandel legte dabei um 3,0 Prozent zu. Der stationäre Handel wuchs lediglich um 1,0 Prozent.

Das Wachstum beim stationären Handel war vor allem dem Lebensmittelbereich zu verdanken. Dort legten die Umsätze um 3,8 Prozent zu. Der Bereich profitierte vom andauernden Bevölkerungswachstum und dem wachsenden Grundbedarf.

Krise bei stationärem Non-Food-Handel

Im stationären Non-Food-Handel dagegen hält die Krise an, und es resultierte ein Umsatzrückgang von 3,3 Prozent. Besonders betroffen waren die Bereiche Textilien und Schuhe, Möbel und Haushalt, Do-it-yourself sowie Freizeit und Spielwaren.

A customer holds plastic bags full with grocery shopping at a branch of &quot;Migros&quot;, Switzerland&#039;s largest supermarket chain in Zurich, Switzerland, pictured on July 9, 2008. (KEYSTONE/Gae ...
Detailhändler verlangen liberalere Ladenöffnungszeiten.Bild: KEYSTONE

Die Entwicklung zeige, dass sich Online- und stationärer Handel zunehmend auseinanderentwickelten, erklärte der Verband. Während der digitale Vertrieb weiter Marktanteile gewinne, steige der Druck auf klassische Verkaufsflächen.

Die Swiss Retail Federation, die 2300 Detailhändler ohne die Grossverteiler vertritt, verlangt deshalb bessere Rahmenbedingungen für den stationären Handel. Dazu gehören liberalere Ladenöffnungszeiten, einfachere Bewilligungsverfahren sowie bessere Zufahrts- und Parkierungsmöglichkeiten. Zudem spricht sich der Verband gegen zusätzliche regulatorische und finanzielle Belastungen für den Detailhandel durch höhere Mehrwertsteuersätze oder zusätzliche Lohnabgaben aus. (sda/awp)

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54 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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H. Fröhlich
06.08.2026 12:28registriert März 2019
Die Vermieter, resp. Hausbesitzer sollten mit den Ladenmieten runter. Wenn die Läden weniger Umsatz machen weil sich das Einkaufsverhalten der Kunden verändert hat, ist anscheinend ihre Liegenschaft auch weniger wert.
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Grüner Kobold
06.08.2026 12:59registriert Oktober 2018
Ziemlicher Unfug, die sterben aus wie früher auch die Postkutschen. Das ist unternehmerischer Risiko, wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.

Wir leben nicht in einer Planwirtschaft, sonst sollen sie sagen Schluss mit Kapitalismus und wir ändern das System. Wir leben in einer Marktwirtschaft, und wenn der Markt es so will, dann ist es so. Wird ja von denen auch immer bemüht.
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Nirantali
06.08.2026 13:10registriert Juli 2020
Da sind die Läden aber an der Krise selber schuld, weil die pushen ja den Onlinehandel selber. Vielfach steht auf den Seiten "Nur online verfügbar" wenn man schauen will ob es in der Filiale in der Nähe an Lager ist und wenn man vorbeigeht und was sucht, heisst es entweder "Oh sorry das gibt's nur online" oder "Das haben wir grad nicht, aber können wir bestellen". Und was man in den stationären Discounter aber auch online bei diesen Läden findet, ist dann manchmal ~35% teurer, als wenn man es zum Beispiel einfach bei Brack oder Digitec bestellen würde. Also schaut man stationär gar nicht mehr.
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