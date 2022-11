Coop erhöht Lohnsumme um 2 Prozent

Mit dieser geplanten Lohnerhöhung dürften die Coop-Angestellten ihre Kaufkraft erhalten. Ökonomen rechnen nämlich damit, dass die Konsumentenpreise in diesem Jahr zwischen 2.8 und 3 Prozent steigen, für das kommende Jahr gehen sie von einer Teuerung zwischen 1.5 und 2.7 Prozent aus.

Mitarbeitende mit einem Einkommen bis 4500 Franken erhielten eine generelle Lohnerhöhung von 2 Prozent, teilte Coop am Montag mit. Die darüber liegenden Löhne würden individuell angepasst.

Coop-Angestellte erhalten im kommenden Jahr mehr Lohn. Insgesamt hebt der Detailhandelsriese 2023 die Lohnsumme um 2 Prozent an. Inklusive zusätzlicher Einkaufsgutscheine stellt die Genossenschaft 3 Prozent für höhere Personalvergütungen zur Verfügung.

