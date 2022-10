Swiss-Einigung: Piloten erhalten 2,3 Prozent mehr Lohn – doch es gibt einen Haken

Und dennoch: «Wir sind froh, dass die Zeiten der Unruhe und Unsicherheit vorüber sind», sagt Steffen. «Die Einigung ermöglicht es unseren Pilotinnen und Piloten, die Passagiere der Swiss auch in Zukunft sicher und zuverlässig an ihre Destinationen zu bringen.» Die Swiss will sich zu den Details der Einigung nicht äussern.

«Wir sind zufrieden, dass wir Fortschritte bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Planbarkeit des Soziallebens erreichen konnten», sagt Aeropers-Präsident Clemens Kopetz. Bei einer Annahme des Vertrags wird dieser per 1. Januar 2023 in Kraft treten.

Deutliche Zugeständnisse machte die Swiss bei der Einsatzplanung. Bisher war es so, dass die Cockpit-Angestellten ihren Arbeitsplan jeweils am 25. des Vormonats erhielten. Dies erschwerte die Planbarkeit von privaten Angelegenheiten und Ferien. Sollten die Aeropers-Mitglieder das neue Vertragswerk annehmen - und davon ist nach den mühseligen Verhandlungen inklusive Streikdrohung auszugehen - wird der Einsatzplan von der Swiss künftig eine Woche früher kommuniziert.

Nun sind die Eckpunkte der Einigung bekannt. Wie Aeropers in einer Mitteilung schreibt, habe man sich auf einen Teuerungsausgleich in der Höhe von 2 Prozent und eine Lohnerhöhung von 2.3 Prozent geeinigt. Der Pilotenverband spricht von einem Kompromiss im finanziellen Bereich, der für beide Seiten akzeptabel sei. Gleichzeitig lässt Aeropers durchblicken, dass die Forderung nach einem Teuerungsausgleich höher gelegen hatte.

