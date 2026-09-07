wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Schweiz

Gratisversand wird bei Schweizer Onlineshops seltener

Ein Paketbote der Post stapelt waehrend der Auslieferung die Pakete auf einen Wagen, am Donnerstag, 11. Februar 2021, in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Bei knapp zwei Dritteln der Shops ist der Versand derzeit erst ab einem bestimmten Bestellwert gratis, bei 22,5 Prozent fallen immer Versandkosten an.Bild: keystone

Gratisversand wird bei Schweizer Onlineshops seltener

Bedingungslos kostenloser Versand wird bei den grössten Schweizer Onlineshops zunehmend zur Ausnahme. Gleichzeitig liefern immer mehr Händler Bestellungen bereits am nächsten Tag, wie aus der jüngsten Auswertung des E-Commerce-Beratungsunternehmens Carpathia hervorgeht.
07.09.2026, 09:3607.09.2026, 09:36

Von den 49 untersuchten umsatzstärksten B2C-Onlineshops liefern noch 12,2 Prozent unabhängig vom Bestellwert kostenlos, wie es in einer Mitteilung vom Wochenende heisst. Im vergangenen Jahr waren es 15 Prozent gewesen. 2023 lieferten noch 20 Prozent der Shops kostenlos. Bei knapp zwei Dritteln der Shops ist der Versand derzeit erst ab einem bestimmten Bestellwert gratis, bei 22,5 Prozent fallen immer Versandkosten an.

Deutlich schneller geworden sind die Händler dagegen bei der Lieferung. Mittlerweile bieten 24 der 49 untersuchten Shops eine Zustellung am nächsten Tag an. Damit hat sich ihre Zahl seit 2023 mehr als verdoppelt: Damals waren es erst 11 Anbieter.

Bei 15 Shops beziehungsweise 31 Prozent gehört die Next-Day-Lieferung inzwischen ohne Aufpreis zum Standard. Weitere 9 verlangen dafür eine Zusatzgebühr. 2023 boten erst 19 Prozent eine standardmässige Lieferung am Folgetag an.

Bei den übrigen Konditionen hat sich dagegen wenig getan. Die günstigsten regulären Versandkosten liegen im Schnitt bei 6.45 Franken nach 6.65 Franken im Vorjahr. Die Retourenfrist beträgt durchschnittlich 42 Tage, der Median liegt unverändert bei 30 Tagen. Knapp die Hälfte der Shops bietet zudem Click & Collect an. (sda/awp)

Das könnte dich auch interessieren:

13 Memes, die Apple verblüffend akkurat beschreiben
13 Memes, die Apple verblüffend akkurat beschreiben
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Hans Ernis Wandgemälde «Die Schweiz, das Ferienland der Völker»
1 / 7
Hans Ernis Wandgemälde «Die Schweiz, das Ferienland der Völker»

Ausschnitte aus dem Wandgemälde «Die Schweiz, das Ferienland der Völker» von Hans Erni, entstanden 1939.
quelle: schweizerisches nationalmuseum / hans erni-stiftung luzern
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hier gewinnt Samuel Giger den Kilchberger Schwinget 2026
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Grobe Fahrlässigkeit» – Entsetzen in Berlin nach Datenleck im Darknet
Nach einem Hackerangriff auf die Landesverwaltung in Deutschlands Hauptstadt werden die Folgen des Hackerangriffs und Datendiebstahls nach und nach bekannt.
Rund zwei Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl werfen die Opposition sowie IT-Experten dem schwarz-roten Senat schlechtes Krisenmanagement vor.
Zur Story