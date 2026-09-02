Auf der Pferderennbahn in Aarau wurden in der Nacht auf Sonntag mehrere Schüsse abgegeben. Bild: keystone

Pressekonferenz am Mittwoch: Das sind die offenen Fragen zu den Schüssen in Aarau

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In der Nacht auf Sonntag kam in Aarau nach mehreren Schussabgaben eine 22-jährige Frau ums Leben. Fünf weitere Menschen wurden verletzt. Der Angriff geschah nach dem Ende eines Raves im Aarauer Schachen. Am Montag meldete die Kantonspolizei Aargau schliesslich die Festnahme eines 43-jährigen Schweizers. Es bestehe dringender Tatverdacht.

Seither gab es keine offizielle Kommunikation von Seiten der Polizei mehr. Am Mittwoch wollen die Behörden um 14 Uhr vor die Medien treten und über die laufenden Ermittlungen informieren. Was bisher bereits bekannt ist und welche Fragen noch offen sind, erfährst du hier:

Was wir bisher wissen

Bekannt ist bisher, dass nach den Schüssen in Aarau eine Frau verstarb und fünf weitere Personen verletzt wurden. Bild: keystone

Zum Tathergang ist bisher nur bekannt, dass es in der Nacht auf Sonntag bei der Pferderennbahn im Aarauer Schachen zu mehreren Schussabgaben kam. Dabei wurde ein Todesopfer bestätigt, es handelt sich dabei um eine 22-jährige Italienerin. Sie verstarb trotz Reanimationsversuchen noch vor Ort.

Bestätigt sind zudem fünf verletzte Personen: eine Deutsche sowie vier Schweizer im Alter zwischen 24 und 31 Jahren. Die Verletzungen variieren von leicht bis schwer, wie die Polizei mitteilte.

Die Täterschaft konnte zunächst vom Tatort fliehen, die Polizei meldete am Montag schliesslich die Verhaftung eines 43-jährigen Schweizers. Es bestehe dringender Tatverdacht. Die Polizei geht aktuell von einem Einzeltäter aus.

Die offenen Fragen

Ein Jenischer zeigt Einschusslöcher in seinem Fahrzeug: Noch ist unklar, warum die Täterschaft das Feuer auf die Menschenmenge eröffnete. Bild: keystone

Unklar ist aktuell weiterhin der genaue Tathergang. In welcher Reihenfolge fielen die Schüsse, wie lange dauerte der Angriff, wie viele Schüsse wurden abgegeben und welche Waffe oder Waffen wurden dabei verwendet? Die Polizei geht zwar von einem Einzeltäter aus, bestätigt ist diese Theorie aber noch nicht.

Auch rund um die Verhaftung des 43-jährigen Schweizers unter dringendem Tatverdacht ist vieles unklar. Die Polizei hat nicht bestätigt, dass es sich bei dem Mann um den Schützen handelt. Nicht bekannt ist weiter, ob er sich selbst gestellt hat oder ob er durch die Behörden ausfindig gemacht wurde. Sollte es sich um den mutmasslichen Schützen handeln, stellen sich weitere Fragen zur Herkunft der Waffen und ob diese legal erworben wurden.

Besonders interessieren dürften zudem die ersten Befunde zu einem Motiv. Die Polizei hat bisher drei mögliche Szenarien kommuniziert:

ein Terroranschlag

ein Amoklauf

eine Abrechnung im kriminellen Milieu

Zwar ist weiterhin unklar, warum die Täterschaft auf die Menschenmenge schoss, einen Terroranschlag hält die Polizei eher für unwahrscheinlich, teilte Polizeisprecher Bernhard Graser am Sonntagnachmittag mit. Gegen einen Anschlag spreche der Fakt, dass der Rave bei der Schussabgabe bereits beendet war. (leo)

Die Pressekonferenz

Die Polizei will am Mittwoch ab 14 Uhr über die laufenden Ermittlungen informieren. Livestream und Liveticker findest du ab 14 Uhr an dieser Stelle.

(leo)