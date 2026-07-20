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Sunrise holt Finanzchef von Privatschulgruppe Cognita

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Bei Sunrise soll Tolpeit insbesondere Profitabilität, Cashflow und langfristige Wertschaffung weiter stärken.

Sunrise holt Finanzchef von Privatschulgruppe Cognita

Der Telekomkonzern Sunrise hat Andreas Tolpeit zum neuen Finanzchef (CFO) ernannt. Er übernimmt den Posten per 1. September und wird Mitglied der Geschäftsleitung, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Sein Vorgänger Jany Fruytier verlässt Sunrise nach einer Übergangsphase Ende August.
20.07.2026, 10:1920.07.2026, 10:19

Tolpeit war zuletzt Finanzchef der international tätigen Privatschulgruppe Cognita, wo er unter anderem die Profitabilität steigerte und die digitale Transformation mitverantwortete, wie es hiess. Davor arbeitete er bei der Zürcher Beteiligungsgesellschaft Jacobs Holding als Leiter Investments.

Bei Sunrise soll Tolpeit insbesondere Profitabilität, Cashflow und langfristige Wertschaffung weiter stärken. CEO André Krause bezeichnete den neuen CFO als erfahrenen Finanz- und Transformationsexperten mit internationalem Leistungsausweis. (sda/awp)

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