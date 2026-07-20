sonnig15°
DE | FR
burger
Digital
Apple

Neue Mac-Schadsoftware tarnt sich und stiehlt Passwörter

Neue Mac-Schadsoftware tarnt sich und stiehlt Passwörter

Eine neue Schadsoftware für den Mac gibt sich als Apple-Programm aus. Der «CrashStealer» greift Zugangs- und Browserdaten sowie Kryptowährungen ab. Was Nutzer tun können.
20.07.2026, 09:1420.07.2026, 09:14
Marcel Horzenek / t-online
Ein Artikel von
t-online

Sicherheitsforscher haben eine neue Schadsoftware entdeckt, die auf macOS zielt und dort Passwörter, Zugangsdaten und Kryptowährungen stehlen kann. Das Programm mit dem Namen «CrashStealer» tarnt sich als ein Tool von Apple. Darauf weisen die Fachleute von «Jamf Threat Labs» hin, die den Schädling untersucht haben.

«CrashStealer» gibt sich dem Bericht zufolge als Apples «CrashReporter» aus. Dieses Werkzeug erscheint auf dem Mac normalerweise, wenn ein Programm abstürzt. Verbreitet werde die Schadsoftware über eine gefälschte Anwendung namens «Werkbit», die sich als Programm für Online-Treffen ausgibt.

Nach dem Start zeige das Schadprogramm eine Passwortabfrage, die einem gewöhnlichen Systemfenster von macOS ähnelt. Gibt der Nutzer sein Kennwort ein, entsperrt die Software den Schlüsselbund – Apples Speicher für Passwörter und andere vertrauliche Daten.

Die Malware tarnt sich als Apple-Software und konnte Apples Sicherheitskontrolle Gatekeeper umgehen.
Die Malware tarnt sich als Apple-Software und konnte Apples Sicherheitskontrolle Gatekeeper umgehen. bild: jamf

Signatur täuschte Apples Sicherheitsprüfung

Anschliessend beginnt der Diebstahl. Die Schadsoftware greift Daten aus verbreiteten Browsern wie Chrome, Edge, Brave und Opera ab. Zusätzlich sucht sie dem Bericht zufolge nach rund 80 Erweiterungen für sogenannte Krypto-Wallets, also digitale Geldbörsen für Kryptowährungen, sowie nach 14 Passwortmanagern, darunter 1Password, Bitwarden und LastPass.

Auch die Ordner «Dokumente» und «Downloads» soll das Programm nach brauchbaren Dateien durchsuchen. Die gesammelten Informationen verschlüsselt es und überträgt sie an einen Server der Angreifer, heisst es.

Der Verbreitungsweg unterscheidet sich von gewöhnlicher Schadsoftware. Das Installationsprogramm war laut «Jamf Threat Labs» mit einem gültigen Entwicklerzertifikat versehen und von Apple geprüft. So konnte es beim ersten Start die Sicherheitskontrolle Gatekeeper passieren. Diese untersucht heruntergeladene Programme unter anderem auf eine gültige Signatur, garantiert aber nicht, dass eine App dauerhaft frei von Schadcode ist.

So können sich Nutzer schützen

Die gefälschte «Werkbit»-App liess sich nur nach Eingabe einer PIN herunterladen. Die Fachleute vermuten deshalb, die Angriffe hätten sich zumindest zeitweise gegen ausgewählte Personen gerichtet und seien nicht breit gestreut worden. Erste Hinweise auf das Programm gab es demnach seit Mai, aktive Infektionen entdeckte «Jamf» im Juli.

«Jamf» meldete das Zertifikat an Apple. Der Konzern habe die zugehörige Kennung inzwischen widerrufen, sodass der untersuchte Verbreitungsweg nicht mehr funktionieren dürfte. Angepasste Varianten könnten aber über andere Dateien erneut auftauchen.

Misstrauisch sollten Mac-Nutzer werden, wenn eine heruntergeladene App einen zusätzlichen «CrashReporter» einrichten will oder unmittelbar nach dem Start das Systempasswort verlangt. Programme sollten Nutzer möglichst nur aus dem offiziellen App-Store oder direkt von der Internetseite des jeweiligen Anbieters herunterladen.

Verwendete Quellen:

Mit dieser Grafik findest du in 60 Sekunden heraus, welches Handy wirklich zu dir passt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Von der dummen Siri zur mächtigen Apple-KI
1 / 15
Von der dummen Siri zur mächtigen Apple-KI

Als Siri im Herbst 2011 mit dem iPhone 4S das Licht der Welt erblickte, war die Begeisterung gross. Es war das erste Mal, dass Millionen von Menschen eine digitale Sprachassistentin in die Hand bekamen. Doch die Euphorie verflog schnell...
quelle: getty images north america / justin sullivan
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Unbeholfene Szenen an der Pokal-Übergabe
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Laut EU bergen Instagram und Facebook zu grosse Suchtrisiken
Instagram und Facebook bergen nach vorläufigen Ergebnissen einer EU-Untersuchung zu grosse Suchtgefahren für Kinder und Jugendliche. Die Europäische Kommission sieht Risiken unter anderem durch stark personalisierte Empfehlungen sowie das automatische Abspielen immer neuer Videos und treibt ein Verfahren gegen den Mutterkonzern Meta voran.
Zur Story