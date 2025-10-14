Es geht um 16,5 Milliarden: Bundesverwaltungsgericht hebt Finma-Verfügung zur CS auf

Die bei der CS-Rettung von der Finanzmarktaufsicht (Finma) verfügte Abschreibung von AT1-Kapitalinstrumenten der Credit Suisse hat laut Bundesverwaltungsgericht keine Rechtsgrundlage. Der Entscheid sorgte damals dafür, dass Anleger Wertpapiere für 16,5 Milliarden Franken abschreiben mussten. Das Gericht hat nun die Finma-Verfügung aufgehoben, wie es am Dienstag mitteilte.

Ursprung des Falls ist das Massnahmenpaket des Eidgenössischen Finanzdepartements, der Finanzmarktaufsicht (Finma), der Nationalbank sowie der beiden Banken bei der Rettungsaktion vom 19. März 2023, wie das Bundesverwaltungsgericht am Dienstag mitteilte.

Teil davon war die Abschreibung der Additional Tier 1 Kapitalinstrumente (AT1-Instrumente) im Nominalwert von etwa 16,5 Milliarden Franken. In einer Ergänzung der Notverordnung ermächtigte der Bundesrat die Finma zu der entsprechenden Verfügung.

Dagegen klagten 3000 Beschwerdeführer in rund 360 Verfahren. Das Bundesverwaltungsgericht gab ihnen in seinem Teilentscheid recht und hob die Verfügung auf. Über die Rückabwicklung hat das Gericht noch nicht entschieden. Es sistiert die anderen Verfahren, bis die Aufhebung rechtskräftig ist. (leo/sda/awp)