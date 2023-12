Wirtschafts-News

Preis für Gold steigt auf Rekordniveau – Bitcoin über 40'000-Dollar-Marke

Der Preis für Gold hat angesichts erwarteter Zinssenkungen der US-Notenbank Fed einen neuen Rekordwert erreicht. Der Goldpreis stieg am Montag im frühbörslichen asiatischen Handel zwischenzeitlich auf 2135 Dollar.

Der Anstieg hängt auch mit der Schwächung des Dollars zusammen, der Gold günstiger für internationale Käufer macht.

Er lag damit über der bisherigen Höchstmarke aus dem Jahr 2020 von 2075 Dollar.

Es wird erwartet, das nach mehr als einem Jahr der Zinserhöhungen, die Federal Reserve (Fed) den Leitzins wieder senken könnte. Ein Anzeichen dafür ist unter anderem die sinkende Inflation. Fed-Chef Jerome Powell hatte zuletzt allerdings vor «voreiligen» Spekulationen gewarnt.

Bitcoin steigt erstmals seit Mai 2022 über 40'000-Dollar-Marke

Auch der Wert des Bitcoin klettert in die Höhe: Er hat sein Rally am Wochenende mit dem Sprung über die Marke von 40'000 US-Dollar fortgesetzt. Am frühen Montagmorgen kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp 41'343 Dollar (35'989 Fr.) und damit rund dreieinhalb Prozent mehr als tags zuvor.

Mit dem Kurssprung übers Wochenende kommt der Bitcoin nun wieder auf einen Marktwert von mehr als 800 Milliarden Dollar. Noch vor rund einem Jahr war der Bitcoin-Kurs bis auf fast 15 000 Dollar gefallen. Damals hatten unter anderem Turbulenzen am Kryptomarkt im Zusammenhang mit der Kryptobörse FTX einen Kurssturz ausgelöst.

Das Image-Problem des Bitcoin ist mittlerweile aber in den Augen vieler Investoren offenbar behoben. Von ihrem Rekordhoch von rund 69'000 US-Dollar im November 2021 ist die weltweit grösste und bekannteste Kryptowährung aber noch weit entfernt.

Digitalwährungen profitieren schon seit einer Weile von der Aussicht auf die Zulassung von auf Bitcoin basierenden ETF-Fonds in den USA. Experte halten die Zulassung durch die US-Börsenaufsicht Anfang des neuen Jahres für recht wahrscheinlich.

Ein solcher Schritt würde die Nachfrage nach Bitcoins, der weltweit grössten und bekanntesten Digitalwährung, ankurbeln. Sollte es allerdings keine Zulassung geben, dürfte der Bitcoin-Kurs wohl wieder unter Druck geraten. (awp/sda/dpa)