Wirtschafts-News

Das ist der neue Chef von Nike

Der Sportartikel-Riese Nike wird einen neuen Chef bekommen. Firmen-Veteran Elliott Hill kehrt aus dem Ruhestand zu Nike zurück und soll zum 14. Oktober die Führung übernehmen.

Elliott Hill Bild: nike

Der bisherige Chef John Donahoe werde noch bis Ende Januar als Berater für eine reibungslose Amtsübergabe an Bord bleiben, teilte Nike mit. Nike hatte Donahoe, der zuvor unter anderem die Handelsplattform Ebay geführt hatte, Anfang 2020 zum Chef gemacht.

Die Hoffnung war, dass seine Erfahrung aus der Tech-Industrie den Konzern modernisieren kann. Zu seiner Strategie gehörte, stärker auf Direktverkäufe zu setzen. Die Kehrseite war jedoch, dass der von Nike aufgegebene Regalplatz in Läden zum Teil durch Produkte der Konkurrenz ausgefüllt wurde. Nach einem Schub in der Corona-Pandemie, in der alle mehr Zeit für Sport hatten, kühlte das Geschäft schnell wieder ab. Im Ende Mai abgeschlossenen vergangenen Geschäftsjahr stagnierte der Umsatz bei knapp 51,4 Milliarden Dollar.

Nike steckt gerade in einem von Donahoe gestarteten Sparprogramm. Hill war in seiner bisherigen Zeit bei Nike unter anderem für das Verbrauchergeschäft zuständig. Der Chefwechsel liess die Aktie nach der Ankündigung zeitweise um rund zehn Prozent nach oben springen. (leo/sda/dpa)