Wirtschafts-News

US-Arbeitsmarkt entwickelt sich stärker als erwartet

Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich im März stärker entwickelt als erwartet. Die Arbeitslosenquote sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 3,8 Prozent.

Die Zahl der Erwerbstätigen in der grössten Volkswirtschaft der Welt wuchs im vergangenen Monat um 303'000, wie das Arbeitsministerium in Washington am Freitag mitteilte. Das war deutlich mehr als im Februar, als 270'000 neue Jobs geschaffen worden waren. Die Analysten hatten für den März mit nur 200'000 neuen Stellen gerechnet.

Präsident Joe Biden bezeichnete die neuen Arbeitsmarktdaten als «Meilenstein im Comeback Amerikas». Seit seinem Amtsantritt im Januar 2021 seien 15 Millionen neue Stellen geschaffen worden, hob er hervor. Biden will bei der Präsidentschaftswahl im November für eine zweite Amtszeit kandidieren, sein Herausforderer wird voraussichtlich der frühere Präsident Donald Trump sein. (sda/afp)