Eigenheimpreise im März gestiegen, Mieten leicht gesunken

Gerade in den Grossregionen Zürich und Zentralschweiz, die bei den Angebotsmieten im März Zuwächse verzeichnet haben, sei aufgrund der ausgeprägten Wohnungsknappheit gar von weiteren Preissteigerungen auszugehen, heisst es dazu. Dagegen gab es Rückgänge in der Genfersee-Region und im Tessin (je -1,3%), in der Nordwestschweiz (-0,7%) und im Mittelland (-0,4%).

Dabei gibt es regional grosse Unterschiede: Zugenommen haben die Werte in der Zentralschweiz (+1,7%) mit den Hotspots Zug und Luzern. Moderate Steigerungen zeigen sich zudem in der Grossregion Zürich (+0,7%) sowie in der Ostschweiz (+0,2%).

Nach einer leichten Entspannung im Februar haben die Preise für Eigenheime in der Schweiz im März wieder etwas angezogen. Bei den Angebotsmieten zeigte sich derweil eine kantonal sehr unterschiedliche Entwicklung. Während Regionen mit höherer Nachfrage weiter zulegten, gaben die Mieten in anderen Landesteilen nach.

Kann ich in Deutschland jetzt legal Cannabis kaufen? Die wichtigsten Antworten

Per 1. April trat in Deutschland das neue Cannabis-Gesetz in Kraft. Hier finden Schweizer Kifferinnen und Kiffer die wichtigsten Fragen und Antworten zur Legalisierung.

Das Cannabis-Gesetz ist in Deutschland am 1. April 2024 in Kraft getreten. Damit hat die Bundesregierung Cannabis von der Liste der verbotenen Substanzen im Betäubungsmittelgesetz gestrichen. Kiffen darf darum ab sofort jede Person in Deutschland, ab 18 Jahren. Ausserdem ist es erlaubt, 25 Gramm Gras bei sich zu tragen und 50 Gramm zu Hause aufzubewahren.