Wirtschafts-News

Nestlé, Coca-Cola und Pepsi laut Greenpeace die top Plastikverschmutzer

Ein grosses Problem: Plastik-Verschmutzung Bild: sda

Greenpeace fordert die grossen Konzerne erneut auf, sich vom Plastik loszusagen. Laut der Organisation sind Coca-Cola Company, PepsiCo und Nestlé seit fünf Jahren in Folge die grössten Plastikverschmutzer der Welt.

Wie bereits in vergangenen Jahren besetze Nestlé den unrühmlichen dritten Platz, wie der neueste globale «Branded»-Bericht der Bewegung «Break Free From Plastic» zeige, teilte Greenpeace am Dienstag mit. Die freiwilligen Verpflichtungen der Privatwirtschaft genügten nicht, um die Plastikkrise zu bewältigen. Greenpeace fordert darum ein globales Plastik-Abkommen.

Als Reaktion auf die Untätigkeit der Unternehmen begehen Aktivistinnen und Aktivisten am Dienstag weltweit ein fünfjähriges «Trashiversary» für diese Unternehmen. Sie schicken oder übergeben ihnen ihren eigenen Abfall und fordern damit dringende Massnahmen, wie es weiter hiess.

Die Coca-Cola-Company steht laut dem Bericht an der Spitze. In den letzten fünf Jahren hätten Freiwillige mehr Müll von dieser Marke gesammelt als von den beiden grösstem weiteren Verschmutzern PepsiCo und Nestlé zusammen. Coca-Cola ist der Hauptsponsor der Klimakonferenz COP27. (aeg/sda)