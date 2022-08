Bundesrat verlangt internationale Regeln gegen Plastikmüll

Innert zwanzig Jahren hat sich die weltweite Kunststoffproduktion praktisch verdoppelt. Plastik ist zu einem wichtigen Umweltproblem geworden, besonders durch die unsachgemässe Entsorgung. Zersetzen sich Kunststoffe in der Umwelt, entstehen Mikroplastik und Zusatzstoffe mit giftigen Chemikalien, die Gewässer und Böden verseuchen. (lab/sda)

Im Kampf gegen die Umweltbelastung durch Kunststoffe gibt es keinen ausreichenden internationalen Rechtsrahmen, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Die Umweltversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete deshalb im März 2022 eine Resolution für die Schaffung eines internationalen rechtsverbindlichen Abkommens.

Die Schweiz will ein Abkommen gegen die Umweltbelastung.

Der Bundesrat will eine griffige internationale Plastikkonvention. Er hat das Verhandlungsmandat der Schweizer Delegation zur Ausarbeitung des Übereinkommens verabschiedet. Das Abkommen soll harmonisierte Regeln zur Bekämpfung der unsachgemässen Entsorgung von Kunststoffen bringen.

Der neue Impfstoff von Moderna schützt nicht nur vor der herkömmlichen Coronavirus-Variante aus Wuhan, sondern auch gegen die Omikron-Varianten.

Ein neuer Impfstoff gegen Covid-19 kommt in die Schweiz. Am Montag verkündete die Zulassungsbehörde Swissmedic, dass der erste bivalente Covid-19 Booster-Impfstoff von Moderna in der Schweiz genehmigt wurde.