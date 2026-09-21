Nasa veröffentlicht ungewöhnliches Mars-Foto

Seit mehr als 5000 Mars-Tagen befindet sich der Rover «Curiosity» auf dem Roten Planeten. Die Nasa feiert das Jubiläum mit einer neuen Kombi-Aufnahme, die aus zwei Panoramabildern besteht.

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Am 6. August 2012 landete der Rover «Curiosity» auf unserem Nachbarplaneten. Mittlerweile befindet er sich bereits mehr als 5000 Mars-Tage (Sols) dort und hat zahllose Bilder zur Erde zurückgefunkt.

Das Rover-Team der US-Weltraumbehörde Nasa hat den 5000. Mars-Tag von «Curiosity» – im irdischen Kalender der 30. August 2026 – zum Anlass genommen, eine «Postkarte» vom Mars zu gestalten. Sie besteht aus zwei Panoramabildern der schwarz-weissen Navigationskameras des Rovers, die zu unterschiedlichen Tageszeiten aufgenommen wurden – die erste am 30. August um 9.56 Uhr Ortszeit und die zweite am 2. September um 17.39 Uhr Ortszeit. Diese Daten entsprechen dem 5000. und 5003. Sol. «Curiosity» machte die Aufnahmen, als er auf einem Sandrücken mit dem Spitznamen «Chocolatal» geparkt war.

Die beiden Teilaufnahmen, die … Bild: NASA/JPL-Caltech

… vom Rover-Team zusammengesetzt wurden. Bild: NASA/JPL-Caltech

Nachdem die Aufnahmen auf der Erde angekommen waren, fügte das Rover-Team sie zu einem einzigen Bild zusammen. Zugleich fügte es den Aufnahmen Farben hinzu – Blau für das Morgenpanorama, Gelb für das Nachmittagspanorama.

Die zusammengesetzte «Postkarte» vom Mars. Bild: NASA/JPL-Caltech

Im Vordergrund ist das Deck des Rovers zu sehen und darauf die dosenförmige UHF-Antenne, die zum Senden von Daten an Raumfahrzeuge in der Umlaufbahn dient. Am Heck ist der mit Kühlrippen versehene Multi-Mission Radioisotope Thermoelectric Generator (MMRTG) zu erkennen, eine nukleare Energiequelle. Auch die Spuren des Rovers, die sich in der Weite verlieren, sind zu sehen.

Der Rover befindet sich derzeit in den unteren Ausläufern des Mount Sharp, eines fünf Kilometer hohen Berges, der im Gale-Krater steht. Dieses Bild blickt hinunter auf den Kraterboden, wobei der Kraterrand am Horizont kaum zu erkennen ist. (dhr)