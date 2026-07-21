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Studie zeigt: Frühchen haben gute Chancen auf erfülltes Leben

In this photo provided by the University of Iowa Health Care, Nash Keen, center, laughs as he is photographed with his parents, Mollie and Randall Keen, at the University of Iowa Health Care Stead Fam ...
Für die Studie haben die Forschenden 34 Jahre lang vor allem die soziale Entwicklung von Menschen beobachtet, die sehr früh oder mit geringem Gewicht geboren wurden.Bild: keystone

Studie zeigt: Frühchen haben gute Chancen auf erfülltes Leben

21.07.2026, 04:2721.07.2026, 04:27

Menschen, die mit einem sehr niedrigen Geburtsgewicht oder deutlich vor dem errechneten Geburtstermin auf die Welt kamen, haben inzwischen gute Chancen auf ein glückliches und gesundes Leben. Das ergibt eine Langzeitstudie der britischen Universität Warwick.

Allerdings: Etwa jeder fünfte Teilnehmende der Studie, der vor der 32. Schwangerschaftswoche oder mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1500 Gramm zur Welt kam, hat Probleme als Erwachsener – das betrifft Geld, Freundschaften und Partnerschaften. Die Studie wurde im Fachjournal «Jama Paediatrics» veröffentlicht.

Medizinisch betrachtet spielt laut der Studie vor allem der Intelligenzquotient (IQ) eine Rolle. Früheren Studien zufolge nehme der IQ vor der 33. Schwangerschaftswoche pro Woche um 2,3 Punkte ab, sagt Warwick-Professor Dieter Wolke, der Leiter der Studie.

Einige Ex-Frühchen berichten von einem schweren Leben

Elif Gönen vom Institut für Psychologie an der Universität Warwick ergänzt: «Unsere Daten zeigen, dass etwas mehr als die Hälfte der sehr frühgeborenen oder mit sehr geringem Geburtsgewicht geborenen Kinder in den Bereichen Risikovermeidung, Wohlstand und soziale Beziehungen eine optimale Funktionsfähigkeit aufwiesen.» 18 Prozent jedoch schnitten hierbei schlecht ab – verglichen mit nur 1,5 Prozent bei den Menschen, die reif geboren wurden.

Wolke, der lange Zeit auch in München forschte, bilanziert: «Es gibt jedoch eine beträchtliche Minderheit, die nach wie vor mit echten Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Und diese Menschen berichten uns, dass ihr Leben schwer und nicht besonders erfüllend sei.»

Studie über 34 Jahre

Für die Studie haben die Forschenden 34 Jahre lang vor allem die soziale Entwicklung von Menschen beobachtet, die sehr früh oder mit geringem Gewicht geboren wurden. An der Untersuchung nahmen 416 Menschen teil, etwa die Hälfte davon Frühgeborene. Es handelt sich um eine der längsten Studien dieser Art weltweit.

Frühgeborene haben dank moderner medizinischer Möglichkeiten inzwischen deutlich höhere Überlebenschancen als früher. Die Gesellschaft könne von einem noch stärkeren Fokus auf geistige Entwicklung im frühkindlichen Stadium profitieren, erklären die Forschenden. (sda/dpa)

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