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ZDF-Intendant räumt Fehler im Fall Danger Dan ein

Norbert Himmler
ZDF-Intendant Norbert HimmlerBild: Imago

ZDF-Intendant räumt Fehler im Fall Danger Dan ein: «Das müssen wir uns vorwerfen lassen»

«Keine Angst» heisst das Lied von Danger Dan und Igor Levit. Es führte zu Empörung – und zur Ausladung beim ZDF. Dessen Intendant räumt nun Fehler ein.
21.07.2026, 04:0821.07.2026, 04:08
Ein Artikel von
t-online

ZDF-Intendant Norbert Himmler hat die Ausladung des Rappers Danger Dan aus der Satiresendung «Die Anstalt» verteidigt, zugleich aber Fehler beim Entscheidungsprozess eingeräumt. «Die Kurzfristigkeit der Ausladung müssen wir uns vorwerfen lassen», erklärte Himmler auf Fragen der «Süddeutschen Zeitung». «Wir hätten früher die Grundsatzfrage stellen müssen, am besten schon vor der eigentlichen Einladung.»

Inhaltlich steht der Intendant jedoch zu der Ausladung. Zum Liedtext von Danger Dans Song «Keine Angst» erklärt er: «Wir haben es hier meiner Ansicht nach unzweifelhaft mit einer Gebrauchsanweisung zum linken, gewaltbereiten Widerstand zu tun, der in ‹freundlichen Grüssen› an linksextreme, zum Teil rechtskräftig verurteilte Gewalttäter mündet.»

Der Rapper Danger Dan sollte mit Starpianist Igor Levit sein neues Lied «Keine Angst» bei der 100. Ausgabe von «Die Anstalt» präsentieren, die sich mit Radikalisierung und der Wehrhaftigkeit der Demokratie beschäftigt. Kurz vor der Aufzeichnung entschied das ZDF, den Auftritt zu streichen, da der Liedtext als Aufruf zu Gewalt verstanden werden könne.

Danger Dan plant Ersatzauftritt heute Abend

Danger Dan sprach bei Instagram von einem Eingriff in die Meinungs- und Kunstfreiheit. Dem «Spiegel» sagte der Musiker, er rufe niemanden dazu auf, in den kriminellen Untergrund zu gehen. Es gehe darum, wie wirksame Antifaschismus-Strukturen aufgebaut werden können. Er verabscheue Gewalt. «Aber das Problem ist: Sie ist schon längst politische Realität.»

Danger Dan und Igor Levit planen nun ein Ersatzkonzert. Der Auftritt mit dem Titel «Die keine Angstalt» soll heute Abend um 21 Uhr im Berliner Columbia Theater stattfinden. Der Auftritt werde auch bei YouTube übertragen, teilte die Agentur von Danger Dan mit. Der Gewinn aus dem Ticketverkauf soll den Angaben zufolge an den Verein Opferperspektive gehen, «die zentrale Anlaufstelle in Brandenburg für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt».

«Wir treffen unsere Programmentscheidungen unabhängig»

Auch die Jubiläumssendung von «Die Anstalt» wird heute Abend im Fernsehen ausgestrahlt, in der Mediathek ist sie schon zu sehen. Die Moderatoren der Satiresendung hatten darin die Entscheidung, das Lied nicht zu spielen, als mutlos kritisiert. Das ZDF thematisierte den abgesagten Auftritt auch in einer «Aspekte»-Sendung am Samstagabend.

Mehr dazu:

«Anstalt»-Macher kritisieren ZDF wegen Danger-Dan-Absage: «Einfach mutlos»
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