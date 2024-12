Niesen, schniefen, husten: Die Zahl der Infektionsfälle bei Atemwegserkrankungen ist derzeit hoch. Bild: shutterstock.com

Soll man nach dem «Niesen» Gesundheit wünschen? Das sagt der Knigge-Experte

Erkältungszeit: Niesen ist allgegenwärtig. Doch statt «Gesundheit» zu wünschen, empfiehlt der Knigge-Rat heute Zurückhaltung.

Jennifer Buchholz / t-online

Die Erkältungszeit hat begonnen. Ob auf der Arbeit, in der Bahn oder im Supermarkt: Überall ist Niesen und Schnäuzen zu vernehmen. Früher war es üblich, dem Betroffenen beim Niesen «Gesundheit» zu wünschen. Doch wie sieht es heute mit dieser Höflichkeitsgeste aus? Gilt sie inzwischen gar als unangebracht? Und wie sollte sich der Betroffene verhalten – etwa entschuldigen? Diese Fragen hat t-online dem Deutschen Knigge-Rat gestellt.

Ist eine Entschuldigung beim Niesen nötig?

«Es ist heutzutage nicht erforderlich, das eigene Niesen zu kommentieren oder sich zu entschuldigen», erklärt Jonathan Lösel, Vorsitzender des Deutschen Knigge-Rats, und ergänzt «solange es sich um eine normale, unwillkürliche Körperreaktion handelt.»

In förmlichen Umgebungen, wie bei Besprechungen oder Vorträgen wiederum, wirkt eine kurze Entschuldigung höflich. Sie sollte möglichst dezent sein, um den Gesprächsfluss nicht unnötig zu unterbrechen. So zeigen Sie Respekt vor den Anwesenden, ohne das Niesen in den Mittelpunkt zu rücken, empfiehlt Lösel. Dasselbe gilt übrigens auch für Husten.

Wie sollten andere auf das Niesen reagieren?

Der Knigge-Experte erklärt: «Die stilvolle Etikette empfiehlt, ungewollte Körperreaktionen wie Niesen dezent zu übergehen. Dies vermeidet, dass der Betroffene in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wird, was insbesondere Menschen mit Allergien oder Heuschnupfen unangenehm sein kann.»

Erwartet der Betroffene offensichtlich, dass sein Niesen kommentiert wird, ist ein diskreter Kommentar, wie «Gute Besserung», angemessen. Andernfalls gilt es als höflicher, das Niesen schlicht zu ignorieren.

Jonathan Lösel, Vorsitzender des Deutschen Knigge-Rats, setzt sich für die Renaissance der Werte und Tugenden ein. Zusammen mit seinem Team gibt er hierzu Empfehlungen für zeitgemässe, moderne Umgangsformen.

Sollte man also nicht mehr «Gesundheit» wünschen?

In der Vergangenheit galt es als höflich, nach dem Niesen «Gesundheit» zu wünschen. Heute wird dieser Kommentar häufig als störend empfunden, vor allem in beruflichen oder formellen Situationen. «Meine Empfehlung lautet daher, in den meisten Fällen auf den Gesundheitswunsch zu verzichten und das Niesen unkommentiert zu lassen», so Lösel. Wer dennoch den Wunsch verspürt, das Niesen zu kommentieren, kann dem Betroffenen beispielsweise «Das klingt nach einer Erkältung, ich wünsche Ihnen gute Besserung.» sagen. «Das wirkt höflicher und kann sogar eine Gelegenheit für einen angenehmen Small Talk bieten.»