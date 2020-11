Griechen entdecken Kopf von Hermes-Statue – 1,3 Meter unter dem Trottoir

Wo du 2020 von «Black Friday»-Angeboten profitieren kannst

Wenn du ein neues Smartphone, Tablett, Notebook brauchst, streichst du dir in deinem Kalender am besten schon einmal den Freitag, 27. November 2020 fett an. Denn dann kannst du wieder von diversen «Black-Friday»-Angeboten profitieren.

Am Freitag, 27. November 2020 wirst du nicht nur beim Online-Versandhändler Zalando vor Glück schreien, sondern auch bei diversen anderen Anbieter. Denn: Es ist wieder «Black Friday».

Der aus der USA stammende «Einkaufstag», welcher kurz nach Thanksgiving stattfindet, setzt sich in den letzten Jahren auch in der Schweiz durch. Der «schwarze Freitag» soll nämlich auch hierzulande dazu dienen, Weihnachtsverkäufe einzuläuten. Und wie funktioniert das wohl am besten? Mit einem Zückerli. Wo …