Darstellung der «Voyager-1»-Sonde, der Schwester Sonde von «Voyager 2». Bild: www.imago-images.de

«Interstellarer Schrei»: Kontakt zu «Voyager 2» wieder hergestellt

Mehr «Wissen»

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat den Kontakt zur Raumsonde «Voyager 2» wiederherstellen können. Nach rund zwei Wochen ohne Kontakt laufe die komplette Kommunikation wieder – dank «einigem schnellem Denken und viel Kooperation», teilte die Nasa am Freitag (Ortszeit) mit. Die Raumsonde funktioniere normal und sei nach wie vor auf ihrer vorhergesagten Route.

Geholfen habe ein «interstellarer Schrei», hiess es von der Nasa. Eine Raumkommunikationsstation im australischen Canberra habe der Sonde über rund 20 Milliarden Kilometer und rund 19 Stunden ein Signal geschickt, seine Antenne wieder zur Erde zu orientieren. 37 Stunden später sei die Bestätigung zurückgekommen, dass die Aktion funktioniert habe. Der Kontakt war abgebrochen, als eine Reihe geplanter Befehle am 21. Juli versehentlich dazu geführt hatten, dass die Antenne der Raumsonde um zwei Grad von der Erde weg ausgerichtet wurde.

Die «Voyager-2»-Sonde 1977, damals noch auf der Erde. Bild: keystone

«Voyager 1» (auf Deutsch etwa: Reisender) war am 5. September 1977 gestartet, «Voyager 2» bereits am 20. August 1977. Beide Sonden sind unbemannt. Die Sonden sollten Planeten des äusseren Sonnensystems erkunden – flogen schliesslich aber sogar über die Grenze des Sonnensystems hinaus. «Voyager» 1 ist derzeit mit 24,03 Milliarden Kilometer Distanz das am weitesten von der Erde entfernte von Menschen gebaute Objekt und wird diesen Status auf absehbare Zeit auch behalten. (sda/dpa)