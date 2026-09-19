sonnig23°
DE | FR
burger
Wissen
Klima

Dieses Tool zeigt, was passiert, wenn der Meeresspiegel steigt

The dutch northern dyke draining water from the Ijssellake to the Waddenzee, The Netherlands xkwx netherlands holland sea road dutch dike sluice ijsselmeer afsluitdijk ocean water lock dam architectur ...
In den Niederlanden schützen Deiche und Schleusen tiefer gelegene Landstriche.Bild: www.imago-images.de

Die Welt unter Wasser – unser Tool zeigt, was passiert, wenn der Meeresspiegel steigt

In den nächsten 200 Jahren könnte der Meeresspiegel um bis zu 5 Meter steigen, im Extremfall – wenn alles Eis der Erde schmilzt – sogar um 65. Doch nicht jede Küste trifft es gleich schnell: Unser interaktives Tool zeigt, wo zuerst Land verschwinden wird.
19.09.2026, 14:4319.09.2026, 14:43
Jelle Schutter
Jelle Schutter
Philipp Reich
Philipp Reich

In den nächsten 200 Jahren könnte der Meeresspiegel im ungünstigsten, von Klimaforschenden diskutierten Szenario um bis zu 5 Meter steigen. Würde gar sämtliches Eis der Erde – jeder Gletscher, das gesamte Grönland- und Antarktis-Eis – schmelzen, kämen wir auf rund 65 Meter. Zwischen diesen beiden Zahlen liegt eine Welt voller Unterschiede: Manche Küsten würden schon beim kleineren Wert geflutet, andere Orte wie die Schweiz bräuchten einen Anstieg von mehreren hundert Metern, um auch nur teilweise unterzugehen.

Genau diesen Unterschied macht unser interaktives Meeresspiegel-Tool erlebbar: Mit dem Regler lässt sich der Meeresspiegel in Fünf-Meter-Schritten erhöhen. So kannst du live beobachten, welche Küstenregionen bereits bei kleinen Anstiegen verschwinden und wo es länger dauert.

Die Welt

Weltweit wird es zuerst jene Regionen treffen, die kaum über dem heutigen Meeresspiegel liegen. Pazifische Inselstaaten wie Tuvalu oder Kiribati ragen an ihrem höchsten Punkt oft nur wenige Meter aus dem Wasser – dort geht es nicht um ferne Zukunft, sondern um Umsiedlungspläne, die bereits heute diskutiert werden. Ähnlich exponiert sind die grossen Flussdeltas, in denen besonders viele Menschen leben: das Ganges-Brahmaputra-Delta in Bangladesch, das Nildelta in Ägypten und das Mekong-Delta in Vietnam gehören zu den am dichtesten besiedelten Tieflandzonen der Erde und liegen vielerorts nur ein bis zwei Meter über dem Meer.

Die Welt unter Wasser

Bewege den Regler, um zu sehen, welche Küstenregionen ein steigender Meeresspiegel überfluten würde. Bei 0 Metern zeigt die Karte die heutige Küstenlinie. Schmölze alles Eis der Erde, stiege der Meeresspiegel um rund 65 Meter.

Meeresspiegel: 0 Meter über heute

Grafik: watson • Quelle: Mapterhorn, OpenStreetMap

Europa

In Europa fällt der Blick zuerst auf die Niederlande: Rund ein Viertel des Landes liegt bereits heute unter dem Meeresspiegel und wird nur durch ein aufwendiges System aus Deichen und Poldern trocken gehalten. Auch die Wattenmeerküste zwischen den Niederlanden, Deutschland und Dänemark, das Po-Delta rund um Venedig sowie die Camargue in Südfrankreich zählen zu den europäischen Regionen mit der geringsten Höhenreserve.

Europa unter Wasser

Bewege den Regler, um zu sehen, welche Regionen ein steigender Meeresspiegel überfluten würde. Bei 0 Metern zeigt die Karte die heutige Küstenlinie.

Meeresspiegel: 0 Meter über heute

Grafik: watson • Quelle: Mapterhorn, OpenStreetMap

Die Schweiz

Und die Schweiz? Bevor überhaupt ein Tropfen Meerwasser das Land erreichen könnte, müsste der globale Meeresspiegel um mehr als 190 Meter steigen. Der tiefste Punkt des Landes liegt am Lago Maggiore im Tessin auf 193 Metern über Meer – selbst wenn sämtliches Eis der Erde schmelzen würde, was den Meeresspiegel um schätzungsweise 65 Meter anheben würde, bliebe die Schweiz komplett trocken.

Erst in einem wissenschaftlich derzeit unmöglichen Szenario würde das Wasser zunächst im Tessin eindringen und später von Basel am Rheinufer (245 Meter) bis zu den grösseren Seen im Mittelland vordringen – während der Grossteil des Landes mit einer mittleren Höhe von rund 1350 Metern noch lange verschont bliebe.

Die Schweiz unter Wasser

Bewege den Regler, um zu sehen, wie hoch das Wasser steigen müsste, um die Schweiz zu fluten. Der tiefste Punkt des Landes liegt am Lago Maggiore auf 193 Metern über Meer – erst darüber würde überhaupt Wasser hereinfliessen.

Wasserstand: 190 Meter über Meer

Grafik: watson • Quelle: Mapterhorn, OpenStreetMap

Wer mit dem Regler herumspielt – und das Tool ist nichts anderes als eine Spielerei –, merkt schnell: Die Welt ist geologisch gesehen ziemlich ungleich verteilt. Während der Schweiz selbst ein 65-Meter-Anstieg nichts anhaben kann, reichen anderswo schon ein paar Zentimeter, um ganze Küstenstriche zu verschieben.

Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
21 Inseln, die zum Träumen einladen
1 / 20
21 Inseln, die zum Träumen einladen
Die Inselgruppe der Lizard Islands gehört zum Great Barrier Reef. Sowohl auf dem Land, als auch im Wasser gibt es hier einiges zu sehen. Ausser ein paar Wissenschaftlern und Hotelpersonal lebt niemand auf den Inseln. bild: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wie stark der Meeresspiegel bereits angestiegen ist – und was droht, wenn es weitergeht
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
50 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
50
11 Billionen Tonnen – so viel Eis ist in Grönland und der Antarktis seit 1979 geschmolzen
11,3 Billionen Tonnen Eis sind seit 1979 von Grönland und der Antarktis geschmolzen und ins Meer geflossen. Zur Einordnung: Damit liesse sich die gesamte Schweiz unter eine 274 Meter dicke Wasserschicht setzen.
Eine internationale Forschungsgruppe unter der Leitung der Europäischen Weltraumorganisation ESA hat in der Fachzeitschrift «Scientific Data» die bisher umfassendste Bilanz des Eisverlusts an den beiden grossen Eisschilden der Erde veröffentlicht. Das Ergebnis aus den analysierten Satellitenaufnahmen: Zwischen 1979 und 2023 haben Grönland und die Antarktis zusammen 11,3 Billionen Tonnen Eis verloren. Für Grönland allein reichen die Satellitendaten sogar noch weiter zurück, bis 1972. In diesem längeren Zeitraum liegt der Verlust bei 6,2 Billionen Tonnen.
Zur Story