Wie stark der Meeresspiegel bereits angestiegen ist – und was droht, wenn es weitergeht

Der Pegel der Weltmeere steigt nachweislich. Das zeigt jetzt auch eine Animation der NASA, deren Satelliten ihn seit 1993 kontinuierlich gemessen haben. Dargestellt durch ein fiktives Bullauge sieht man, dass die Weltmeere in den vergangenen 30 Jahren über zehn Zentimeter gestiegen sind:

Dieser Anstieg hängt mit dem Schmelzen des Eises an den Polkappen zusammen. Und eine Simulation von Google Earth zeigt auch, was geschieht, wenn dieses Eis weiter schmilzt. Was geschieht, wenn sich die Erde um zwei oder vier Grad Celsius erwärmt. Dann stünden nämlich in Zukunft bewohnte Gebiete – wie zum Beispiel London – plötzlich unter Wasser. (lzo)

