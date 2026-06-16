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Studie: Vögel und ihr Gesang machen Menschen glücklicher

Daily life, garden birds Young Blue Tits on a feeder in a garden in the afternoons sunshine., Credit:Geoffrey Swaine / Geoff Swaine - B4563 / Avalon UK, Oxfordshire, Dunsden PUBLICATIONxNOTxINxUKxFRAx ...
Personen, in deren Umgebung es eine grosse Vogelvielfalt gibt, sind deutlich zufriedener als andere.Bild: www.imago-images.de

Vögel machen Menschen glücklicher – das beweist jetzt auch eine Studie

Ein von Vogelgezwitscher begleiteter Spaziergang tut der psychischen Gesundheit gut. Studien zeigen, dass das Beobachten von Vögeln zur Entspannung beitragen und Glücksgefühle erzeugen kann.
16.06.2026, 10:4916.06.2026, 10:49

Wissenschaftliche Studien würden den positiven Einfluss von Vögeln auf die psychische Gesundheit der Menschen belegen, teilte die Schweizerische Vogelwarte Sempach am Dienstag mit. Dies zeige, wie wichtig es sei, die Vogelwelt in der Stadt und ihrer Umgebung zu fördern.

Eine im Mai veröffentlichte Studie der Universität Tübingen zeigte gemäss Vogelwarte auf, dass während eines halbstündigen, von Vogelgezwitscher begleiteten Spaziergangs durch den Stadtpark der Spiegel des Stresshormons Cortisol deutlich sinkt. Auch der Blutdruck nimmt ab. Die positiven Emotionen nehmen klar zu.

Auch die Universitäten Senckenberg und Kiel haben den Zusammenhang zwischen Wohlbefinden und Vogelbeobachtung untersucht. Sie wiesen anhand einer Stichprobe von mehr als 26'000 Erwachsenen aus 26 europäischen Ländern nach, dass Personen, in deren Umgebung es eine grosse Vogelvielfalt gibt, deutlich zufriedener sind als andere. Das durch die Vogelvielfalt hervorgerufene Glücksgefühl sei so intensiv wie dasjenige nach einer Gehaltserhöhung. (sda)

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