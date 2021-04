Auf dem Mars fliegt bald ein Helikopter: Doch diese 3 Hürden muss «Ingenuity» noch nehmen

Wissen

Auf dem Mars fliegt ein Helikopter: 3 Hürden muss «Ingenuity» nehmen



Benno Schwinghammer / dpa

Es ist nur ein kurzes Schweben – doch über der Mars-Oberfläche wird es zu einem historischen Flug: Die Nasa wird ihren Helikopter «Ingenuity» erstmals über dem Roten Planeten steigen lassen. Eine Mission mit vielen Schwierigkeiten.

Für das, was in den kommenden Tagen wenige Meter über der Mars-Oberfläche passieren soll, zieht die US-Raumfahrtbehörde Nasa einen historischen Vergleich. Am 17. Dezember 1903 hoben die Brüder Wright in North Carolina zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mit einem motorisierten Flugzeug ab. Zwölf Sekunden war die Maschine in der Luft - 36 Meter, die in die Geschichte eingingen. Nun steht der Erstflug auf dem Mars bevor.

Bild: keystone

Die Nasa plant, den Mini-Helikopter «Ingenuity» («Einfallsreichtum») etwa 30 Sekunden in der dünnen Atmosphäre des Roten Planeten schweben zu lassen. Ab frühestens 11. April soll der Heli zum ersten solchen Flug auf einem anderen Planeten starten.

«Ingenuity» war Ende Februar im Bauch des Rovers «Perseverance» nach 203 Flugtagen in dem ausgetrockneten See «Jezero Crater» auf dem Mars aufgesetzt. Diesen See soll «Perseverance» in den kommenden zwei Jahren untersuchen. Entwicklung und Bau hatten rund 2.5 Milliarden Dollar gekostet und acht Jahre gedauert. Das Gerät soll auf dem Mars nach Spuren früheren mikrobiellen Lebens fahnden sowie das Klima und die Geologie des Planeten erforschen.

Die drei Hürden

Dem ersten Flug für den 1.8 Kilogramm leichten Mini-Heli an Bord gehen ebenfalls Jahre akribischer Arbeit voraus. Der Erfolg der Mission lässt dabei kaum Platz für Fehler. Die Herausforderungen, die «Ingenuity» meistern muss:

Die Kälte

Bislang wurde «Ingenuity» durch den Rover «Perseverance» auf dem Mars geschützt. Eingebaute Heizungen verhindern bei Nächten mit Minus 90 Grad, dass Elektronik an Bord zerstört wird. «Während es eine grosse Herausforderung sein wird, auf der Marsoberfläche ausgesetzt zu werden, wird es eine noch grössere Herausforderung sein, die erste Nacht auf dem Mars allein zu überleben, ohne dass der Rover ihn schützt und mit Strom versorgt», sagte Chefingenieur Bob Balaram. Diese Hürde hat die kleine Maschine bereits gemeistert, doch es warten noch weitere bitterkalte Nächte.

Die besten Bilder vom Mars. Eine Raumfahrt-Geschichte

Die Position

Weil der nächste Mensch, der «Ingenuity» in der Mitte seines zehn-mal-zehn Meter Startplatzes aufstellen könnte, mehr als 250 Millionen Kilometer weg ist, muss der Mini-Hubschrauber sich aufwendig selbst in Stellung bringen. Nachdem er vom Rover abgesetzt wurde, beginnt ein Prozess über mehrere Tage, bei dem «Ingenuity» vom Fahrzeug abgedockt und mit dessen Greifarm auf seine vier Beide gestellt wird.

Die dünne Atmosphäre

Wenn die Wetterbedingungen gut sind, wird das Nasa-Team danach die Erlaubnis zum Start geben. Die Rotoren beschleunigen dann auf 2537 Umdrehungen die Minute und «Ingenuity» hebt planmässig zu seinem historischen Jungfernflug ab: Er steigt dabei drei Meter in die Höhe, bleibt dort für 30 Sekunden in der Luft stehen und landet wieder. Weitere Flüge, bei denen unter anderem Luftaufnahmen von der Mars-Oberfläche gemacht werden, sollen folgen.

Die Rotorblätter müssen bei Mars-Flügen um ein Vielfaches schneller kreisen als auf der Erde. Denn obwohl die Anziehungskraft des Mars nur etwa ein Drittel so stark ist wie die der Erde, beträgt die Dichte der Atmosphäre auf der Oberfläche im Vergleich nur ein Prozent. Die Energie für diese Kraftanstrengung zieht «Ingenuity» aus seiner über Solarzellen gefütterten Batterie.

Glücksbringer-Reliquie

Unter diesen Solarzellen haben die Ingenieure noch etwas Besonderes versteckt: An einem Kabel ist ein kleines Stück Stoff aus dem Flugzeug der Brüder Wright befestigt. Die Beiden waren also nicht nur am ersten motorisierten Flug auf der Erde beteiligt. Sie werden auch indirekt am Jungfernflug auf dem Mars dabei sein. (sda/dpa)

Was weisst du eigentlich über den Mars?

Quiz 1. Wie auf dem Bild ersichtlich, ist klar, warum der Mars auch «Roter Planet» genannt wird. Aber weisst du auch, weshalb? shutterstock Shutterstock Das Licht der Sonne wird im Weltall gespalten (wie bei einem Prisma). Es kommt nur das rote Licht zum Mars, was ihn rot erscheinen lässt. comments://264542300/2146229 Die Oberfläche des Mars besteht aus rotem Sand, ähnlich wie in einer Wüste. Shutterstock Da der Mars verrostet, ist seine Oberfläche rot gefärbt. Shutterstock Die Lebensbedingungen auf dem Mars sind ideal für Bakterien, besonders für das rötliche Venikalium–Bakterium. Dieses hat sich auf einem Grossteil der Marsoberfläche ausgebreitet. 2. Bevor wir uns noch näher mit unserem Nachbarplaneten beschäftigen, wollen wir erst mal eine Grössenrelation zur Erde schaffen. Im welchem Verhältnis steht der Durchmesser des Mars zu demjenigen der Erde? Sein Durchmesser ist viermal kleiner als der der Erde. Sein Durchmesser ist doppelt so gross wie der der Erde. Sein Durchmesser ist viermal so gross wie der der Erde. Sein Durchmesser ist halb so gross wie der der Erde. 3. Auf dem Bild siehst du den Mount Everest, mit 8849 Meter der höchste Berg der Welt. Wie hoch ist der höchste Berg auf dem Mars? shutterstock Knapp 200 Meter. Knapp etwas höher. Rund 9355 Meter. Etwas über 22'000 Meter. Auf dem Mars hat es keine nennenswerten Berge, geschweige denn Hügel. 4. Weisst du, woher der Planet seinen Namen hat? Shutterstock Die Römer tauften die Planeten nach ihren Göttern. Mars war der Kriegsgott. Ähnlich wie Elon Musk hatten auch die Gründer des Mars-Riegels Frank und Ethel Mars einen Teil ihres Vermögens in die Weltraumforschung investiert. Sie trugen damit massgeblich zur Entdeckung des Roten Planeten bei. Das Wort «marsh» ist lateinisch und bedeutet sinngemäss «fluffig». Darum heissen Marshmallows auch Marshmallows. Da die Oberfläche des Mars ähnlich «weich» ist, ergab sich der Name. Shutterstock Die magnetische Anziehung von der Sonne zum Mars ist im Monat März extrem stark. Daher leitete sich März zu Mars ab. 5. Wie viel wiegt eine Person, die auf der Erde 65 Kilogramm schwer ist, auf dem Mars? 0 Kilogramm Rund 25 Kilogramm Rund 45 Kilogramm Rund 85 Kilogramm 6. Was glaubst du, wie lange würde eine Reise von der Erde zum Mars dauern? Shutterstock 1-2 Wochen 2-3 Monate 7-9 Monate 14-16 Monate 7. Am 18. Februar 2021 ist der Rover «Perseverance» auf dem Mars gelandet. Wie viel hat die Mission gekostet? Shutterstock Knapp 116 Millionen US–Dollar Knapp 534 Millionen US–Dollar Knapp 1,3 Milliarden US–Dollar Knapp 2,7 Milliarden US–Dollar 8. Apropos «Perseverance»: Dieser sendete ein Live-Video von seiner Landung auf dem Mars an die NASA. Na ja, was heisst «live»? Durch die Entfernung wurde die Übertragung verzögert. Was denkst du, wie lange benötigte das Signal vom Mars auf die Erde? Shutterstock Rund 1 Minute Rund 11 Minuten Rund 21 Minuten Rund 31 Minuten Rund 41 Minuten Rund 51 Minuten 9. Jetzt wird es etwas weniger wissenschaftlich: Wie sieht die Marsflagge aus? 10. Ein Tag auf der Erde, sprich eine Umdrehung um die eigene Achse, dauert 24 Stunden. Also, um genau zu sein, sind es nicht ganz 24 Stunden. Aber egal, das ist ein anderes Thema, es geht heute um den Mars: Wie lange dauert dort eine Umdrehung? Rund einen Erdenmonat Knapp zwei Erdenwochen Rund einen Erdentag Knapp 12 Erdenstunden 11. Funfact: Welche Aussage über den Mars stimmt? Shutterstock Auf dem Mars herrscht praktisch immer eine konstante Temperatur. Aufgrund der lebensfeindlichen Umgebung ist eine bemannte Reise zum Mars vorerst nicht geplant/möglich. Der Rover «Curiosity» hat sich zu seinem ersten Geburtstag auf dem Mars selbst «Happy Birthday» gesungen. Die Redewendung «jemanden in die Wüste schicken» stammt von der Redewendung «jemanden auf den Mars schicken». Sie hat die gleiche Bedeutung. Weil der Mars wüstenähnlich aussieht, wurde über die Jahrzehnte aus «Mars» «Wüste».

