So viel sei schon verraten: Das junge Talent Iman Beney schafft es noch nicht unter die Rekordspielerinnen. Bild: keystone

Nur für Profis! Kennst du die 20 Nati-Spielerinnen mit den meisten Länderspielen?

Die Frauen-EM steht vor der Tür. Doch wie gut kennst du die prägendsten Spielerinnen der Schweizer Nati? In diesem Quizzticle kannst du dein Fachwissen beweisen.

Adrian Bürgler Folge mir

Liebe Quizzticle-Klasse

Es ist Zeit, dass wir wieder mal gemeinsam etwas Sport machen … äh, ein Sport-Quizzticle machen. In wenigen Tagen beginnt in der Schweiz die Fussball-Europameisterschaft der Frauen – der grösste Sportevent des Jahres in Europa.

Und damit du etwas mitreden kannst, wollen wir hier schon einmal dein Wissen prüfen. Kennst du die 20 Schweizer Frauen, die am meisten Spiele für die Fussball-Nati absolviert haben? Zugegeben, das ist keine einfache Fragestellung. Aber wenn du im Quiz nicht brillierst, so kannst du wenigstens noch etwas lernen.

Viel Spass beim Quizzen!

Und so geht's:

Zähle die 20 Schweizer Fussball-Nationalspielerinnen mit den meisten Länderspielen auf.

Als Hilfe erhältst du die Anzahl der Länderspiele sowie die Position der jeweiligen Spielerin. Das Sternchen markiert zudem, dass die Spielerin noch aktiv ist.

Es reicht, nur den Nachnamen einzugeben. Achte auf die richtige Schreibweise. Es gelten teilweise auch Alternativen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!

Der Notenschlüssel 16–20 Punkte: 6,0 – Profi!

13–15 Punkte: 5,5

10–12 Punkte: 5,0

8–9 Punkte: 4,5

5-7 Punkte: 4,0

Unter 5 Punkten: Zurück in die Fussballschule!

