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SVP-Nationalrätin Fehr Düsel behält Doktortitel trotz Plagiat

SVP-Nationalrätin Fehr Düsel darf Doktortitel trotz Plagiat behalten

10.06.2026, 08:5610.06.2026, 09:21

Die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel hat bei ihrer Doktorarbeit als Juristin geschummelt. Zu diesem Schluss kommt die Universität Zürich. Ihren Doktortitel darf sie aber behalten.

Nina Fehr Duesel, SVP-ZH, stellt eine Frage, an der Sondersession des Nationalrats, am Montag, 5. Mai 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Nina Fehr Düsel hat in ihrer Doktorarbeit teilweise abgeschrieben.Bild: keystone

Ein Gutachten kam zum Schluss, dass die Doktorarbeit von Fehr Düsel an 44 Stellen einen Verstoss gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis enthält, also etwa unsaubere Zitierweisen. Bei zusätzlichen 17 Textstellen kam das Gutachten zum Schluss, dass es sich um Plagiate handelt, also abgeschriebene Passagen.

«Unzulässige Übernahmen»

Dies teilte die Universität Zürich am Mittwoch mit. Das Fehlverhalten sei keineswegs zu bagatellisieren, heisst es im Gutachten. Es handle sich nicht bloss um vereinzelte Flüchtigkeitsfehler, sondern um mehrere, teils erhebliche unzulässige Übernahmen.

Fehr Düsels Verschulden stuft das Gutachten als «mittelschwer» ein. Dennoch sei die Doktorarbeit als Ganzes nach wie vor eine promotionswürdige Arbeit. Aus diesem Grund verzichtete die Universität denn auch darauf, der SVP-Nationalrätin ihren Doktortitel abzuerkennen.

Fehr Düsel hatte ihren Titel im Jahr 2017 erhalten. Die anonyme Anzeige, die das Plagiatsgutachen auslöste, stammte aus dem Jahr 2023, als die Zürcher SVP-Politikerin in den Nationalrat gewählt wurde. Auf ihrer Website schrieb sie damals: «Meine Dissertation ist kein Plagiat, sondern eine wissenschaftliche Arbeit, an der ich, neben meiner beruflichen Tätigkeit, während sechs Jahren arbeitete.» (sda)

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26 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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MarGo
10.06.2026 09:08registriert Juni 2015
"Wäg eme möli"... würd mein Vater sagen...

Oder wie hier wegen 17 Mal...
So läuft das bei uns also...
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meglo
10.06.2026 09:37registriert März 2016
Stell dir den Shitstorm vor, es wäre eine Linke.
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THN
10.06.2026 09:53registriert August 2017
Ich habe auch berufsbegleitend studiert und Arbeiten geschrieben, ja es ist herausfordernd… bei 44 Verstössen gegen gute wissenschaftliche Praxis (nicht, dass die SVP dies nutzen würde) UND 17 Plagiaten ist es aber dann doch eine etwas gar hohe Zahl an Verfehlungen für eine Doktortitel. In sechs Jahren hätte man das durchaus ein paar Mal überfliegen können 🤣
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