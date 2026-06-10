SVP-Nationalrätin Fehr Düsel darf Doktortitel trotz Plagiat behalten

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Die Zürcher SVP-Nationalrätin Nina Fehr Düsel hat bei ihrer Doktorarbeit als Juristin geschummelt. Zu diesem Schluss kommt die Universität Zürich. Ihren Doktortitel darf sie aber behalten.

Nina Fehr Düsel hat in ihrer Doktorarbeit teilweise abgeschrieben. Bild: keystone

Ein Gutachten kam zum Schluss, dass die Doktorarbeit von Fehr Düsel an 44 Stellen einen Verstoss gegen die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis enthält, also etwa unsaubere Zitierweisen. Bei zusätzlichen 17 Textstellen kam das Gutachten zum Schluss, dass es sich um Plagiate handelt, also abgeschriebene Passagen.

«Unzulässige Übernahmen»

Dies teilte die Universität Zürich am Mittwoch mit. Das Fehlverhalten sei keineswegs zu bagatellisieren, heisst es im Gutachten. Es handle sich nicht bloss um vereinzelte Flüchtigkeitsfehler, sondern um mehrere, teils erhebliche unzulässige Übernahmen.

Fehr Düsels Verschulden stuft das Gutachten als «mittelschwer» ein. Dennoch sei die Doktorarbeit als Ganzes nach wie vor eine promotionswürdige Arbeit. Aus diesem Grund verzichtete die Universität denn auch darauf, der SVP-Nationalrätin ihren Doktortitel abzuerkennen.

Fehr Düsel hatte ihren Titel im Jahr 2017 erhalten. Die anonyme Anzeige, die das Plagiatsgutachen auslöste, stammte aus dem Jahr 2023, als die Zürcher SVP-Politikerin in den Nationalrat gewählt wurde. Auf ihrer Website schrieb sie damals: «Meine Dissertation ist kein Plagiat, sondern eine wissenschaftliche Arbeit, an der ich, neben meiner beruflichen Tätigkeit, während sechs Jahren arbeitete.» (sda)