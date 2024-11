Die Synagogen von Lengnau und Endingen

1 / 16

Halle: Rechtsextremist wollte Massaker in Synagoge anrichten

In Deutschland hat ein schwerbewaffneter Täter versucht, in einer Synagoge in Halle/Saale ein Blutbad unter rund 80 Gläubigen anzurichten. Ein Augenzeuge hat ihn gefilmt, wie er mit seiner Pistole auf der Strasse auf Menschen schiesst. (Bild: Screenshot)

quelle: screenshot twitter