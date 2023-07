Schweizer Studie zeigt, warum auf Bali keine Kängurus leben

Nun haben die Forscherinnen und Forscher herausgefunden, dass das Klima in den Ursprungsgebieten eine grosse Rolle dafür spielt. Tiere, die aus Asien stammen, konnten sich erfolgreich über die indonesischen Inseln nach Australien ausbreiten, weil diese Inseln ein tropisch feuchtes Klima aufwiesen, das ihnen bereits bekannt war und in dem sie gut gedeihen konnten. Im Gegensatz dazu hatten sich die australischen Tierarten an ein kühleres und zunehmend trockeneres Klima angepasst. Daher konnten sie auf den tropischen Inseln weniger erfolgreich Fuss fassen. (sda)

Zwischen den Inseln Bali und Lombok liegen kaum 20 Kilometer. Die Tierwelt auf diesen zwei Nachbarinseln ist allerdings sehr unterschiedlich. Während in Lombok australische Tierarten leben, sucht man diese in Bali vergeblich. Zwischen den beiden Inseln verläuft die sogenannte Wallace-Linie: Diese markiert die westlichste Verbreitung australischer Tierarten.

Der Austausch von Arten zwischen Kontinenten finde heute regelmässig und in alarmierendem Tempo statt, da der Mensch Tiere und Pflanzen um den Planeten verschleppe. «In der gegenwärtigen Krise der biologischen Vielfalt kann dies helfen, die Folgen von durch den Menschen verursachten Invasionen besser abzuschätzen», wurde Studienautor Alexander Skeels in der Mitteilung zitiert.

Diese Erkenntnis sei wichtig, um zu verstehen, warum gewisse eingeschleppte Tierarten invasiv werden, hiess es in einer Mitteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich (ETH Zürich) vom Freitag.

Ende März erschien in der Fachzeitschrift «Archives of Sexual Behaviour» (ASB) eine Studie unter dem Titel «Rapid Onset Gender Dysphoria: Parent Reports on 1655 Possible Cases». Es handelte sich um die bisher erst zweite grössere wissenschaftliche Arbeit, die Rapid Onset Gender Dysphoria (ROGD) als neu auftretendes Phänomen postulierte.